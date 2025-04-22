В Финляндии началась трехдневная забастовка госслужащих, включая полицию
Киев • УНН
В Финляндии с 22 апреля продолжается трехдневная забастовка госслужащих, включая полицию. Отделения полиции в нескольких регионах закрыты, заявления будут приниматься только онлайн.
В Финляндии 22 апреля началась новая трехдневная забастовка работников государственного сектора. К протесту присоединились и представители правоохранительных органов, полицейские участки будут закрыты. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.
Детали
Забастовка продлится с полуночи 22 апреля до конца дня 24 апреля. К ней присоединились работники Финского метеорологического института, полиции Восточной Уусимаа и Юго-Восточной Финляндии и Почтовая таможня.
В дни забастовки отделения полиции в указанных регионах будут закрыты, поэтому сообщения о преступлениях будут приниматься только онлайн. В частности, подача заявлений на временную защиту или убежище временно приостановлена.
Как отмечает телерадиокомпания, забастовки не будут охватывать те сферы, где прекращение работы может представлять угрозу для жизни, здоровья или безопасности имущества.
Дополнение
Переговоры по коллективному договору для почти 80 000 государственных служащих и работников в государстве продолжаются с середины января. Основным спорным вопросом является повышение заработной платы.
Переговоры возобновятся в четверг, 24 апреля.
Напомним
В марте 24-часовая забастовка работников государственного сектора почти остановила работу 13 немецких аэропортов. Из-за протеста профсоюза Verdi отменено более 1000 рейсов, что повлияло на 510 тысяч пассажиров.