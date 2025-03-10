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Масштабний страйк паралізував 13 аеропортів Німеччини: скасовані рейси вплинули на пів мільйона мандрівників

Київ • УНН

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24-годинний страйк працівників державного сектору майже зупинив роботу 13 німецьких аеропортів. Через протест профспілки Verdi скасовано понад 1000 рейсів, що вплинуло на 510 тисяч пасажирів.

Масштабний страйк паралізував 13 аеропортів Німеччини: скасовані рейси вплинули на пів мільйона мандрівників

Страйки майже зупинили роботу в аеропортах по всій Німеччині - усього 13, на тлі того, як сервісні працівники, наземний персонал і авіаційна служба безпеки влаштували 24-годинний страйк, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Роботи в найбільш завантаженому аеропорту Німеччини, Франкфурті, були порушені, як і у Мюнхені, Штутгарті, Кельні/Бонні, Дюссельдорфі, Дортмунді, Ганновері, Бремені, Гамбурзі, Берліні-Бранденбурзі та Лейпциг-Галле.

Як вказує AP, страйк профспілки працівників сфери обслуговування Verdi був спрямований на аеропорти Гамбурга, Бремена, Ганновера, Берліна, Дюссельдорфа, Дортмунда, Кельна/Бонна, Лейпцига/Галле, Штутгарта та Мюнхена. У менших аеропортах Веце та Карлсруе/Баден-Бадена були відкликані лише працівники служби безпеки.

В аеропорту Франкфурта скасовано 1054 з 1116 запланованих злетів і посадок, повідомило німецьке інформаційне агентство dpa з посиланням на керівництво аеропорту.

Усі регулярні вильоти та прильоти в аеропорту Берліна були скасовані, а аеропорт Гамбурга заявив, що вильоти неможливі.

Аеропорт Кельна/Бонна заявив, що регулярних пасажирських перевезень немає, а аеропорт Мюнхена порадив мандрівникам очікувати "значно скороченого розкладу рейсів".

За даними асоціації аеропортів ADV, страйки повинні торкнутися близько 510 тисяч мандрівників.

Німецька авіаційна група Lufthansa заявила, що будуть "затримки та значне скасування" всіх рейсів авіалайнера до та з аеропортів, яких зачепив страйк.

Гамбург першим постраждав від страйків, і майже всі рейси в аеропорт і з аеропорту були скасовані в неділю.

Оператор аеропорту заявив, що працівники оголосили страйк "без попереднього повідомлення".

Речник Verdi сказав DW, що це "було необхідно, щоб справді відчути наслідки страйку".

Повідомляється, що кілька пасажирів мали проблеми через раптову зупинку.

За даними суспільного мовника NDR, багато хто вже зареєстрував свій багаж і мали проблеми з його поверненням.

Що вимагають страйкарі

Профспілка Verdi вимагає колективної угоди про оплату праці для майже 2,5 мільйонів працівників державного сектору. Страйки в понеділок відбулися після провалу другого раунду переговорів щодо зарплати.

Федеральний уряд і місцеві муніципалітети заявили, що пропозиції Verdi , включаючи підвищення зарплати на 8%, вищі премії та три додаткові вихідні дні, є фінансово нежиттєздатними.

Очікується, що цього тижня в установах, якими керує федеральний уряд і місцева влада, триватимуть нові страйки, повідомляє агентство dpa з посиланням на представника Verdi.

Наступний раунд переговорів щодо заробітної плати був запланований на п'ятницю в Потсдамі поблизу столиці Берліна.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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