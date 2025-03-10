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Масштабная забастовка парализовала 13 аэропортов Германии: отмененные рейсы повлияли на полмиллиона путешественников

Киев • УНН

 • 38258 просмотра

24-часовая забастовка работников государственного сектора почти остановила работу 13 немецких аэропортов. Из-за протеста профсоюза Verdi отменено более 1000 рейсов, что затронуло 510 тысяч пассажиров.

Масштабная забастовка парализовала 13 аэропортов Германии: отмененные рейсы повлияли на полмиллиона путешественников

Страйки почти остановили работу в аэропортах по всей Германии - всего 13, на фоне того, как сервисные работники, наземный персонал и авиационная служба безопасности устроили 24-часовой забастовку, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Работа в наиболее загруженном аэропорту Германии, Франкфурте, была нарушена, как и в Мюнхене, Штутгарте, Кельне/Бонне, Дюссельдорфе, Дортмунде, Ганновере, Бремене, Гамбурге, Берлине-Бранденбурге и Лейпциг-Галле.

Как указывает AP, забастовка профсоюза работников сферы обслуживания Verdi была направлена на аэропорты Гамбурга, Бремена, Ганновера, Берлина, Дюссельдорфа, Дортмунда, Кельна/Бонна, Лейпцига/Галле, Штутгарта и Мюнхена. В меньших аэропортах Веце и Карлсруэ/Баден-Бадена были отозваны только работники службы безопасности.

В аэропорту Франкфурта отменено 1054 из 1116 запланированных взлетов и посадок, сообщило немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на руководство аэропорта.

Все регулярные вылеты и прилеты в аэропорту Берлина были отменены, а аэропорт Гамбурга заявил, что вылеты невозможны.

Аэропорт Кельна/Бонна заявил, что регулярных пассажирских перевозок нет, а аэропорт Мюнхена посоветовал путешественникам ожидать "значительно сокращенного расписания рейсов".

По данным ассоциации аэропортов ADV, забастовки должны затронуть около 510 тысяч путешественников.

Немецкая авиагруппа Lufthansa заявила, что будут "задержки и значительные отмены" всех рейсов авиалайнера до и из аэропортов, затронутых забастовкой.

Гамбург первым пострадал от забастовок, и почти все рейсы в аэропорт и из аэропорта были отменены в воскресенье.

Оператор аэропорта заявил, что работники объявили забастовку "без предварительного уведомления".

Представитель Verdi сказал DW, что это "было необходимо, чтобы действительно почувствовать последствия забастовки".

Сообщается, что несколько пассажиров столкнулись с проблемами из-за внезапной остановки.

По данным общественного вещателя NDR, многие уже зарегистрировали свой багаж и имели проблемы с его возвратом.

Что требуют забастовщики

Профсоюз Verdi требует коллективного соглашения о заработной плате для почти 2,5 миллионов работников государственного сектора. Забастовки в понедельник произошли после провала второго раунда переговоров по зарплате.

Федеральное правительство и местные муниципалитеты заявили, что предложения Verdi, включая повышение зарплаты на 8%, более высокие премии и три дополнительных выходных дня, являются финансово нежизнеспособными.

Ожидается, что на этой неделе в учреждениях, которыми управляет федеральное правительство и местная власть, продолжатся новые забастовки, сообщает агентство dpa со ссылкой на представителя Verdi.

Следующий раунд переговоров по заработной плате был запланирован на пятницу в Потсдаме, недалеко от столицы Берлина.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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