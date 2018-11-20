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Завод ФФУ: изготовлено уже более 300 тысяч м кв. покрытия для футбольных полей

Завод ФФУ: изготовлено уже более 300 тысяч м кв. покрытия для футбольных полей

Киев  •  УНН

 • 10312 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украинский завод по изготовлению искусственного покрытия для футбольных полей успешно функционирует. В этом убедились британские журналисты в ходе собственного расследования "Мутные воды", передает УНН.

Речь идет о заводе "ФФУ Продакшн". На предприятии, в частности, побывал британский журналист Оливер Реган. Ознакомившись с процессом производства искусственного футбольного покрытия, журналист констатировал, что Федерация футбола Украины вдохновляется "опытом лучших".

"В течение десятилетий ведущие футбольные клубы Европы, например - "Манчестер Сити", использовали искусственные поля, чтобы сделать свои тренировки более совершенными", - отметил журналист.

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О тонкостях производства высококачественного футбольного покрытия Регану рассказал директор "ФФУ Продакшн" Андрей Бондаренко. Он уточнил, что поставщиком основы для травы, что производится на украинском заводе, является немецкая компания "Политан".

"Мы здесь собрали лучших производителей оборудования и обеспечили лучшую технологию, которая сейчас существует на рынке. Все что вы здесь можете увидеть - так же может зайти любой из журналистов, кто интересуется этим, и действительно увидеть, что завод работает, что мы производим продукцию того качества и на том оборудовании, которое мы всегда декларировали", - отметил Бондаренко.

О производительности работы завода свидетельствуют объемы выполненной работы, продолжил директор завода.

"Уже более 300 тыс. квадратных метров покрытия мы изготовили. Мы планируем расширять нашу продуктовую линейку в будущем", - уточнил Бондаренко.

Напомним, ранее некоторые СМИ, а также швейцарский журналист Арно Беда распространили информацию о том, что "ФФУ Продакшн", вроде, не работает.

Также напомним, британские журналисты опровергали "расследование" Арно Беды против ФФУ, назвав его заказным.

Среди вероятных заказчиков такой дискредитации Федерации футбола Украины Реган назвал Григория Суркиса, который пытается таким образом вернуть себе власть в Доме футбола и не потерять свой пост в УЕФА.

Украинские Национальные Новости

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