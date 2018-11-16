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Воюючи з Павелком, Суркіс пішов на дискредитацію не тільки ФФУ, але і УЄФА - EU Today

Київ • УНН

 • 12433 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Цього літа вищий правлячий орган європейського футбольного союзу (УЄФА) намагалися втягнути у величезний скандал. Західні та українські ЗМІ опублікували інформацію про те, що УЄФА нібито "фінансував корупцію в Україні". Британські журналісти провели власне розслідування і з'ясували, що всі звинувачення проти УЄФА та футбольної Федерації України є неправдивими, передає УНН з посиланням на EU Today.

Видання нагадує, що на початку серпня 2018 року швейцарський журнал L'Illustré опублікував статтю під назвою "Небезпечні зв'язки з УЄФА". Автор цієї статті - громадянин Швейцарії Арно Беда.

"Арно Беда повідомив європейцям, що нібито гроші, виділені УЄФА на розвиток українського юнацького футболу, були витрачено на будівництво комерційного заводу, що виробляє штучне покриття для футбольних полів. Також, Беда повідав читачам про те, що "лідери українського футболу" за допомогою компанії з ОАЕ "поклали в кишеню" 20% цих грошей", - пише видання.

Також, за словами Беди, комерційний завод, що виробляє штучне покриття для футбольних полів, є "містичним", оскільки існує лише на словах, пишуть журналісти.

"Ондак, сьогодні спостерігачі з України та із західних країн почали сумніватися в чесності і відкритості швейцарського журналіста. Арно Беда ніколи не цікавився Україною і ніколи раніше не писав про неї.

Фактично, Арно Беда просто повторював інформацію, яка активно поширювалася в українських ЗМІ трохи раніше. Сотні статей з такими ж назвами і заявами - все це носить характер чітко спланованої інформаційної кампанії проти керівництва ФФУ та УЄФА", - зазначає видання.

У ситуації вирішили розібратися британські журналісти. Працюючи над документальним фільмом "Каламутні води", вони приїхали до Києва, де зустрілися з офіційними особами ФФУ, представниками так званої "містичної фабрики", що виробляє штучне покриття для футбольних полів, з дитячими тренерами з футболу і, що важливо, і місцевими журналістами, пише EU Today.

За словами президента ФФУ Андрія Павелка, фабрика існує і функціонує. Федерація побудувала цей завод, використовуючи власні гроші від продажу прав на телебачення. Інформація про те, що для будівництва заводу ФФУ використовувала цільові гроші програми Хет-трик (цільова програма УЄФА щодо підтримки дитячого футболу - ред.) є неправдивою, заявив британським журналістам Президент ФФУ.

Крім того, за словами журналістів, не був підтверджений і факт корупції, пов'язаної з компанією з ОАЕ, про що писав раніше Арно Беда. ФФУ надала британським журналістам лист від компанії Polytan, з тексту якого свідчить інформація про те, що саме Polytan рекомендував "ФФУ Продакшн" закупити в цій організації необхідне обладнання для налагодження в Україні роботи заводу по виготовленню штучного покриття для футбольних полів і майданчиків.

"Власне, готуючись до розслідування, швейцарський журналіст міг отримати таку ж інформацію. Але, як не дивно, він не попросив у ФФУ будь-яких коментарів, таким чином, ймовірно, порушуючи журналістські стандарти щодо надання права на пояснення.

Замість цього швейцарський журналіст продовжував розкривати тему так званої "корупції в ФФУ" в ефірі українського телеканалу "112". Пізніше його інтерв'ю поширили інші українські ЗМІ", - йдеться в розслідуванні британських журналістів.

Сам Павелко знає, "хто і чому намагається його дискредитувати", пише видання. Про це він повідомив британським журналістам. Але імен та прізвищ ініціаторів не назвав. Разом з цим, британські журналісти припускають, що мова йде Григорія Суркіса, а також про війну за крісло в УЄФА.

"Попередній глава ФФУ Григорій Суркіс працює у Виконавчому комітеті керівного органу Європейського футболу з 2004 року, але на майбутні вибори в УЄФА ФФУ номінував Андрія Павелка", - йдеться матеріалі.

"У лютому 2019 року закінчується термін повноважень Суркіса в УЄФА. Ось чому легко припустити, що його бажання переобиратися на керівну посаду в УЄФА - це і є причина величезної інформаційної кампанії проти нинішнього управління футболом України. Це спроба чинити тиск на Андрія Павелка і змусити його відмовитися від участі у виборах УЄФА, тим самим пропонуючи кандидатуру Суркіса", - наголошують британські журналісти.

Також видання поінформувало, що недавно документальний фільм "Каламутні води" був представлений в Лондоні, а його українська версія скоро буде транслюватися по вітчизняному телебаченню.

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