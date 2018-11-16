Воюя с Павелко, Суркис пошел на дискредитацию не только ФФУ, но и УЕФА - EU Today

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106430 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113037 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150449 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144955 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136680 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128330 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171481 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118097 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141656 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145411 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вице-президент США пожаловался на преследование проукраинскими протестующими

Вице-президент США пожаловался на преследование проукраинскими протестующими

8 марта, 22:47 • 19819 просмотра
Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

9 марта, 00:41 • 33160 просмотра
14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

9 марта, 01:10 • 31316 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

9 марта, 01:52 • 104872 просмотра
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

04:35 • 21911 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 135832 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 171480 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 180669 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 191526 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 248987 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 150447 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 103841 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 108220 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 110576 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 109990 просмотра
Актуальное
Воюя с Павелко, Суркис пошел на дискредитацию не только ФФУ, но и УЕФА - EU Today

Воюя с Павелко, Суркис пошел на дискредитацию не только ФФУ, но и УЕФА - EU Today

Киев  •  УНН

 • 12425 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Этим летом высший правящий орган европейского футбольного союза (УЕФА) пытались втянуть в огромный скандал. Западные и украинские СМИ опубликовали информацию о том, что УЕФА якобы "финансировал коррупцию в Украине". Британские журналисты провели собственное расследование и выяснили, что все обвинения против УЕФА и футбольной Федерации Украины являются неправдивыми, передает УНН со ссылкой на EU Today.

Издание напоминает, что в начале августа 2018 года швейцарский журнал L'Illustré опубликовал статью под названием "Опасные связи с УЕФА". Автор этой статьи - гражданин Швейцарии Арно Беда.

"Арно Беда сообщил европейцам, что будто бы деньги, выделенные УЕФА на развитие украинского юношеского футбола, были потрачено на строительство коммерческого завода, производящего искусственное покрытие для футбольных полей. Также, Беда поведал читателям о том, что "лидеры украинского футбола" при помощи компании с ОАЭ "положили в карман" 20% этих денег", - пишет издание.

Также, по словам Беды, коммерческий завод, производящий искусственное покрытие для футбольных полей, является "мистическим", поскольку существует лишь на словах, пишут журналисты.

"Ондако, сегодня наблюдатели из Украины и с западных стран начали сомневаться в честности и открытости швейцарского журналиста. Арно Беда никогда не интересовался Украиной и никогда ранее не писал о ней.

Фактически, Арно Беда просто повторял информацию, которая активно распространялась в украинских СМИ немного ранее. Сотни статей с такими же названиями и заявлениями - все это носит характер четко спланированной информационной кампании против руководства ФФУ и УЕФА", - отмечает издание.

В ситуации решили разобраться британские журналисты. Работая над документальным фильмом "Мутные воды", они приехали в Киев, где встретились с официальными лицами ФФУ, представителями так называемой "мистической фабрики", производящей искусственное покрытие для футбольных полей, с детскими тренерами по футболу и, что немаловажно, и местными журналистами, пишет EU Today.

По словам президента ФФУ Андрея Павелко, фабрика существует и функционирует. Федерация построила этот завод, используя собственные деньги от продажи прав на телевидение. Информация о том, что для строительства завода ФФУ использовала целевые деньги программы Хет-трик (целевая программа УЕФА по поддержке детского футбола - ред.) является неправдивой, заявил британским журналистам Президент ФФУ.

Кроме того, по словам журналистов, не был подтвержден и факт коррупции, связанной с компанией из ОАЭ, о чем писал ранее Арно Беда. ФФУ предоставила британским журналистам письмо от компании Polytan, из текста которого свидетельствует информация о том, что именно Polytan рекомендовал "ФФУ Продакшн" закупить в этой организации необходимое оборудование для налаживания в Украине работы завода по изготовлению искусственного покрытия для футбольных полей и площадок.

"Собственно, готовясь к расследованию, швейцарский журналист мог получить такую ​​же информацию. Но, как ни странно, он не попросил у ФФУ каких-либо комментариев, таким образом, вероятно, нарушая журналистские стандарты в отношении предоставления права на объяснение.

Вместо этого швейцарский журналист продолжал раскрывать тему так называемой "коррупции в ФФУ" в эфире украинского телеканала "112". Позже его интервью распространили другие украинские СМИ", - говорится в расследовании британских журналистов.

Сам Павелко знает, "кто и почему пытается его дискредитировать", пишет издание. Об этом он сообщил британским журналистам. Но имен и фамилий инициаторов не назвал. Вместе с этим, британские журналисты предполагают, что речь идет Григории Суркисе, а также о войне за кресло в УЕФА.

"Предыдущий глава ФФУ Григорий Суркис работает в Исполнительном комитете руководящего органа Европейского футбола с 2004 года, но на предстоящие выборы в УЕФА ФФУ номинировал Андрея Павелко", - говорится материале.

"В феврале 2019 года истекает срок полномочий Суркиса в УЕФА. Вот почему легко предположить, что его желание переизбираться на руководящую должность в УЕФА - это и есть причина огромной информационной кампании против нынешнего управления футболом Украины. Это попытка оказать давление на Андрея Павелко и заставить его отказаться от участия в выборах УЕФА, тем самым предлагая кандидатуру Суркиса", - подчеркивают британские журналисты.

Также издание проинформировало, что недавно документальный фильм "Мутные воды" был представлен в Лондоне, а его украинская версия скоро будет транслироваться по отечественному телевидению.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы