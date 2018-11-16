Воюя с Павелко, Суркис пошел на дискредитацию не только ФФУ, но и УЕФА - EU Today

Издание напоминает, что в начале августа 2018 года швейцарский журнал L'Illustré опубликовал статью под названием "Опасные связи с УЕФА". Автор этой статьи - гражданин Швейцарии Арно Беда.

"Арно Беда сообщил европейцам, что будто бы деньги, выделенные УЕФА на развитие украинского юношеского футбола, были потрачено на строительство коммерческого завода, производящего искусственное покрытие для футбольных полей. Также, Беда поведал читателям о том, что "лидеры украинского футбола" при помощи компании с ОАЭ "положили в карман" 20% этих денег", - пишет издание.

Также, по словам Беды, коммерческий завод, производящий искусственное покрытие для футбольных полей, является "мистическим", поскольку существует лишь на словах, пишут журналисты.

"Ондако, сегодня наблюдатели из Украины и с западных стран начали сомневаться в честности и открытости швейцарского журналиста. Арно Беда никогда не интересовался Украиной и никогда ранее не писал о ней.

Фактически, Арно Беда просто повторял информацию, которая активно распространялась в украинских СМИ немного ранее. Сотни статей с такими же названиями и заявлениями - все это носит характер четко спланированной информационной кампании против руководства ФФУ и УЕФА", - отмечает издание.

В ситуации решили разобраться британские журналисты. Работая над документальным фильмом "Мутные воды", они приехали в Киев, где встретились с официальными лицами ФФУ, представителями так называемой "мистической фабрики", производящей искусственное покрытие для футбольных полей, с детскими тренерами по футболу и, что немаловажно, и местными журналистами, пишет EU Today.

По словам президента ФФУ Андрея Павелко, фабрика существует и функционирует. Федерация построила этот завод, используя собственные деньги от продажи прав на телевидение. Информация о том, что для строительства завода ФФУ использовала целевые деньги программы Хет-трик (целевая программа УЕФА по поддержке детского футбола - ред.) является неправдивой, заявил британским журналистам Президент ФФУ.

Кроме того, по словам журналистов, не был подтвержден и факт коррупции, связанной с компанией из ОАЭ, о чем писал ранее Арно Беда. ФФУ предоставила британским журналистам письмо от компании Polytan, из текста которого свидетельствует информация о том, что именно Polytan рекомендовал "ФФУ Продакшн" закупить в этой организации необходимое оборудование для налаживания в Украине работы завода по изготовлению искусственного покрытия для футбольных полей и площадок.

"Собственно, готовясь к расследованию, швейцарский журналист мог получить такую ​​же информацию. Но, как ни странно, он не попросил у ФФУ каких-либо комментариев, таким образом, вероятно, нарушая журналистские стандарты в отношении предоставления права на объяснение.

Вместо этого швейцарский журналист продолжал раскрывать тему так называемой "коррупции в ФФУ" в эфире украинского телеканала "112". Позже его интервью распространили другие украинские СМИ", - говорится в расследовании британских журналистов.

Сам Павелко знает, "кто и почему пытается его дискредитировать", пишет издание. Об этом он сообщил британским журналистам. Но имен и фамилий инициаторов не назвал. Вместе с этим, британские журналисты предполагают, что речь идет Григории Суркисе, а также о войне за кресло в УЕФА.

"Предыдущий глава ФФУ Григорий Суркис работает в Исполнительном комитете руководящего органа Европейского футбола с 2004 года, но на предстоящие выборы в УЕФА ФФУ номинировал Андрея Павелко", - говорится материале.

"В феврале 2019 года истекает срок полномочий Суркиса в УЕФА. Вот почему легко предположить, что его желание переизбираться на руководящую должность в УЕФА - это и есть причина огромной информационной кампании против нынешнего управления футболом Украины. Это попытка оказать давление на Андрея Павелко и заставить его отказаться от участия в выборах УЕФА, тем самым предлагая кандидатуру Суркиса", - подчеркивают британские журналисты.

Также издание проинформировало, что недавно документальный фильм "Мутные воды" был представлен в Лондоне, а его украинская версия скоро будет транслироваться по отечественному телевидению.