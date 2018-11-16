Британські журналісти спростували "розслідування" Арно Беди проти ФФУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Британські журналісти провели власне розслідування обвинувачень на адресу Федерації футболу, які в статті L'Illustré висунув швейцарський журналіст Арно Беда. Про це сказано у фільмі-розслідуванні "Каламутні води", які було презентовано журналістом Олівером Регане в Лондоні, передає УНН.
Британські журналісти дійшли висновку, що Арно Беда - учасник кампанії з дискредитації ФФУ і її президента Андрія Павелка.
Більш того, західні ЗМІ назвали замовника цієї дискредитації. На їхню думку, це Григорій Суркіс, який бажає втриматися на посаді в УЄФА будь-якими методами.
У своєму розслідуванні британські журналісти розповіли про хибність звинувачень ФФУ в "офшорній корупції". А самого автора цих звинувачень Арно Беду викрили в нечесності і заангажованості.
Нагадаємо, що Арно Беда раніше заявив, про те, що прокуратура Швейцарії нібито розслідує проти Павелка кримінальну справу. Однак цю інформацію незабаром спростували в самій Генеральній прокуратурі Швейцарії.