Британские журналисты опровергли “расследование” Арно Беды против ФФУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Британские журналисты провели собственное расследование обвинений в адрес Федерации футбола, которые в статье L’Illustré выдвинул швейцарский журналист Арно Беда. Об этом сказано в фильме-расследовании “Мутные воды”, которые было презентовано журналистом Оливером Реганом в Лондоне, передает УНН.
Британские журналисты пришли к выводу, что Арно Беда — участник кампании по дискредитации ФФУ и ее президента Андрея Павелко.
Более того, западные СМИ назвали заказчика этой дискредитации. По их мнению — это Григорий Суркис, который желает удержаться на посту в УЕФА любыми методами.
В своем расследовании британские журналисты рассказали о ложности обвинений ФФУ в “оффшорной коррупции”. А самого автора этих обвинений Арно Беду уличили в нечестности и заангажированности.
Напомним, что Арно Беда ранее заявил, о том, что прокуратура Швейцарии якобы расследует против Павелко уголовное дело. Однако эту информацию вскоре опровергли в самой Генеральной прокуратуре Швейцарии.