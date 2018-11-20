Завод ФФУ: виготовлено вже понад 300 тисяч м кв. покриття для футбольних полів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Український завод із виготовлення штучного покриття для футбольних полів успішно функціонує. У цьому переконалися британські журналісти під час власного розслідування "Каламутні води", передає УНН.
Йдеться про завод "ФФУ Продакшн". На підприємстві, зокрема, побував британський журналіст Олівер Реган. Ознайомившись із процесом виробництва штучного футбольного покриття, журналіст констатував, що Федерація Футболу України надихається "досвідом найкращих".
"Упродовж десятиліть провідні футбольні клуби Європи, як наприклад - "Манчестер Сіті", використовували штучні поля, аби зробити свої тренування досконалішими", - наголосив журналіст.
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Про тонкощі виробництва високоякісного футбольного покриття Регану розповів директор "ФФУ Продакшн" Андрій Бондаренко. Він уточнив, що постачальником основи для трави, що виробляється на українському заводі, є німецька компанія "Політан".
"Ми тут зібрали найкращих виробників обладнання і забезпечили найкращу технологію, яка зараз існує на ринку. Все що ви тут можете побачити - так само може зайти будь-хто із журналістів, хто цікавиться цим і дійсно побачити, що завод працює, що ми виробляємо продукцію тої якості і на тому обладнанню, яке ми завжди декларували", - зазначив Бондаренко.
Про продуктивність роботи заводу свідчать обсяги виконаної роботи, продовжив директор заводу.
"Вже більше ніж 300 тис. квадратних метрів покриття ми виготовили. Ми плануємо розширяти нашу продуктову лінійку у майбутньому", - уточнив Бондаренко.
Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ, а також швейцарський журналіст Арно Беда поширили інформацію про те, що “ФФУ Продакшн”, начебто, не працює.
Також нагадаємо, британські журналісти спростовували “розслідування” Арно Беди проти ФФУ, назвавши його замовним.
Серед ймовірних замовників такої дискредитації Федерації футболу України Реган назвав Григорія Суркіса, котрий намагається у такий спосіб повернути собі владу у Домі футболу та не втратити свою посаду в УЄФА.