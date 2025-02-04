Завершилась рекультивация Грибовичского полигона, где был смертоносный пожар

Во Львове завершили самый сложный этап рекультивации Грибовицкого полигона, где был смертоносный пожар.

Об этом сообщает Львовский городской голова Андрей Садовый, пишет УНН.

Детали

Ничего такого, просто заяц бегает по Грибовицкому полигону. Но это не главная новость. Здесь завершен первый этап рекультивации! Это самая сложная часть работ, которая длилась четыре года. Мы создали основу для безопасного восстановления территории по лучшим европейским практикам

С основного, как сообщается, всю территорию полигона покрыли специальной мембраной. Внедрили систему сбора полигонного газа.

Запустили очистку фильтратов. А также, составляли рециркуляцию газа, который в результате превращается в электроэнергию.

По словам Садового, сейчас продолжаются закупки материалов для второй фазы рекультивации. В марте начнут засыпать территорию грунтом, высаживать зеленые насаждения и обустраивать резервуары для очистки воды.

Это первый в Украине полигон, рекультивированный по европейским стандартам! Нам в наследство передали свалку. Мы оставим после себя зеленое, функциональное общественное пространство