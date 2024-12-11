россияне планируют создать свалки на оккупированных территориях - ЦНС
Киев • УНН
Российские оккупационные власти намерены создать свалку вблизи Алешковских песков для разгрузки крымских свалок. Также оккупанты создают новые свалки на оккупированной Донетчине для обслуживания Ростовской области.
Оккупационная администрация объявила о намерениях создать свалку вблизи Алешковских песков. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Таким образом враг хочет разгрузить свалки в Крыму, куда сейчас свозят подавляющее количество мусора с левого берега Херсонщины
По информации ЦНС враг одновременно создает новые свалки на ВОТ Донецкой области, которые будут обслуживать в том числе ростовскую область. Еще одну свалку россияне создают на территории Крыма.
Напомним
На временно оккупированных территориях экология на критическом уровне. Центр Национального Сопротивления сообщает о фактах загрязнения Азовского моря и Арабатской стрелки.