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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне планируют создать свалки на оккупированных территориях - ЦНС

россияне планируют создать свалки на оккупированных территориях - ЦНС

Киев  •  УНН

 • 511 просмотра

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Российские оккупационные власти намерены создать свалку вблизи Алешковских песков для разгрузки крымских свалок. Также оккупанты создают новые свалки на оккупированной Донетчине для обслуживания Ростовской области.

Оккупационная администрация объявила о намерениях создать свалку вблизи Алешковских песков. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Таким образом враг хочет разгрузить свалки в Крыму, куда сейчас свозят подавляющее количество мусора с левого берега Херсонщины  

- говорится в заметке ЦНС.

По информации ЦНС враг одновременно создает новые свалки на ВОТ Донецкой области, которые будут обслуживать в том числе ростовскую область. Еще одну свалку россияне создают на территории Крыма.

Напомним

На временно оккупированных территориях экология на критическом уровне. Центр Национального Сопротивления сообщает о фактах загрязнения Азовского моря и Арабатской стрелки.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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krymКрым
donetskДонецк
khersonХерсон