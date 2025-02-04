Завершилася рекультивація Грибовицького полігону, де була смертоносна пожежа

У Львові завершили найскладніший етап рекультивації Грибовицького полігону, де була смертоносна пожежа.

Про це повідомляє Львівський міський голова Андрій Садовий, пише УНН.

Деталі

Нічого такого, просто заєць бігає по Грибовицькому полігону. Але це не головна новина. Тут завершено перший етап рекультивації! Це найскладніша частина робіт, яка тривала чотири роки. Ми створили основу для безпечного відновлення території за найкращими європейськими практиками