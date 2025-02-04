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Завершилася рекультивація Грибовицького полігону, де була смертоносна пожежа

Завершилася рекультивація Грибовицького полігону, де була смертоносна пожежа

Київ • УНН

 • 24512 перегляди

На Грибовицькому полігоні завершено найскладніший етап рекультивації, що тривав 4 роки. Територію покрили спеціальною мембраною та впровадили систему збору газу, що перетворюється на електроенергію.

У Львові завершили найскладніший етап рекультивації Грибовицького полігону, де була смертоносна пожежа. 

Про це повідомляє Львівський міський голова Андрій Садовий, пише УНН.

Деталі

Нічого такого, просто заєць бігає по Грибовицькому полігону. Але це не головна новина. Тут завершено перший етап рекультивації! Це найскладніша частина робіт, яка тривала чотири роки. Ми створили основу для безпечного відновлення території за найкращими європейськими практиками

- йдеться у повідомленні. 

З основного, як повідомляється, всю територію полігону покрили спеціальною мембраною. Впровадили систему збору полігонного газу.

Запустили очищення фільтратів. А також, становили рециркуляцію газу, який в результаті перетворюється на електроенергію.

За словами Садового, наразі тривають закупівлі матеріалів для другої фази рекультивації. У березні почнуть засипати територію ґрунтом, висаджувати зелені насадження та облаштовувати резервуари для очищення води.

Це перший в Україні полігон, рекультивований за європейськими стандартами! Нам у спадок передали сміттєзвалище. Ми залишимо після себе зелений, функціональний громадський простір

- наголосив міський голова.

росіяни планують створити сміттєзвалища на окупованих територіях - ЦНС11.12.24, 02:21 • 72027 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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