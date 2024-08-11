Засуха поставила под угрозу посевы зерновых в Румынии и Молдове

Румыния страдает от последствий жары: высокая температура сожгла поля. Фермеры не исключают потерь около 90% урожая. Также в Молдове от засухи пострадали плантации кукурузы и подсолнечника. Речь идет о потерях более 70%. Пишет УНН с ссылкой на Euronews и Agerpres.

Детали

Июльская жара, когда температура достигала 40 Целсия, вероятно, уничтожила большую часть урожая в Румынии. Не в последнюю очередь, проблемы могут быть для фермеров, которые выращивают подсолнечник и кукурузу.

Если в хороший год, скажем, мы получали где-то 2500-3000 кг с гектара, то в этом году мы надеемся достичь 1000 кг. Хотя, судя по тому, что мы здесь видим, мы этого точно не достигнем - сказал Euronews Думитру Бита, фермер из деревни Кастранова.

При этом Национальное метеорологическое управление Румынии предупреждает, что засуха будет продолжаться.

Это катастрофа. Дождей не было... Я даже не знаю, смогу ли я покрыть расходы - говорит фермер Юлиан Гроза из села Леу в Должи.

В июле министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу объявил, что фермеры получат компенсацию в размере от 200 до 250 евро за гектар поврежденных посевов.

Румынское национальное информационное агентство Agerpres сообщило, что общая сумма предполагаемых средств на компенсацию засухи составляет от 500 до 600 миллионов евро.

Плантации кукурузы на юге Республики Молдова пострадали от засухи на 70-100%, а плантации подсолнечника - на 60-80%. Об этом заявил министр сельского хозяйства Владимир Болеа, который спрашивает фермерам в засушливых районах лучше выбирать культуры, которые они сеют. Группа специалистов должна в течение следующих двух недель подготовить рекомендации по культурам и сортам с низким уровнем риска, "что позволит сектору противостоять климатическим изменениям, которые из года в год чрезвычайно усиливаются", добавил министр.

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