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Осуждение действий Минска за инцидент с Ryanair, "налог на Google" и тюрьма за ложь в декларациях: повестка дня ВР

Киев • УНН

 • 9476 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 3 июня, рассмотрит ряд законодательных инициатив, а также проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryinair в Минске, передает УНН со ссылкой на повестку дня парламента.

Осуждение действий Минска за инцидент с Ryanair, "налог на Google" и тюрьма за ложь в декларациях: повестка дня ВР

Детали

Так, постановление № 5597 предлагает осудить действия властей Республики Беларусь о принудительной посадке самолета компании Ryanair и выразить солидарную позицию с государствами-партнерами, прежде всего государствами-членами Европейского Союза и США.

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Другие вопросы

Нардепы также планируют разблокировать подписание финального законопроекта для земельной реформы - о земельных э-аукционах, рассмотрев семь проектов постановлений об отмене решения ВР о принятии во втором чтении и в целом проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиции, эмфитевзиса) через электронные аукционы".

На повестке дня ко второму чтению - два президентских законопроекта о "налоговой амнистии" № 5153 и 5155. В частности, предполагается в период с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года провести единовременное добровольное декларирование активов физических лиц.

Также во втором чтении планируется рассмотрение проекта закона № 4184 о так называемом "налоге на Google". Законопроект предлагает простой механизм налогообложения НДС международных компаний - нерезидентов, а именно позволяет удаленно зарегистрироваться в электронном кабинете налогоплательщика, а также уплатить налог в валюте без присутствия на территории Украины.

Кроме того, народные избранники во втором чтении вернутся к проекту закона № 4651, что возвращает возможность лишения свободы за ложь в декларациях.

Законопроекты, которые планируют рассмотреть в первом чтении:

  • по определению статуса и распределению полномочий между центральными органами исполнительной власти в сфере космической деятельности;
  • по совершенствованию законодательного регулирования в области наружной рекламы;
  • по функционированию национальной системы квалификаций;
  • по предотвращению героизации военных преступников и легализации нацизма;
  • о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.

Законопроекты, которые планируют рассмотреть во втором чтении:

  • по совершенствованию системы обжалования публичных закупок;
  • по отдельным вопросам осуществления габаритно-весового контроля.

Что было ранее

В понедельник председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент не будет рассматривать законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева на этой пленарной неделе.

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