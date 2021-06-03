Засудження дій Мінська за інцидент з Ryanair, "податок на Google" та в'язниця за брехню в деклараціях: порядок денний ВР

Деталі

Так, постанова № 5597 пропонує засудити дії влади Республіки Білорусь щодо примусової посадки літака компанії Ryanair та висловити солідарну позицію із державами-партнерами, передусім державами-членами Європейського Союзу та США.

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Інші питання

Нардепи також планують розблокувати підписання фінального законопроекту для земельної реформи - про земельні е-аукціони, розглянувши сім проектів постанов про скасування рішення ВР про ухвалення у другому читанні та в цілому проекту закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони”.

На порядку денному до другого читання — два президентські законопроекти про “податкову амністію” № 5153 та 5155. Зокрема, передбачається у період з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб.

Також у другому читанні планується розгляд проекту закону № 4184 про так званий “податок на Google”. Законопроект пропонує простий механізм оподаткування ПДВ міжнародних компаній — нерезидентів, а саме дає змогу віддалено зареєструватися в електронному кабінеті платника податків, а також сплатити податок у валюті без присутності на території України.

Окрім того, народні обранці в другому читанні повернуться до проекту закону № 4651, що повертає можливість позбавлення волі за брехню в деклараціях.

Законопроекти, які планують розглянути в першому читанні:



щодо визначення статусу та розподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади у сфері космічної діяльності;



щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами;



щодо функціонування національної системи кваліфікацій;



щодо запобігання героїзації військових злочинців та легалізації нацизму;



про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.



Законопроекти, які планують розглянути у другому читанні:



щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель;



щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю.



Що було раніше

У понеділок голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент не буде розглядати законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва на цьому пленарному тижні.