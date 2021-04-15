В'язниця за брехню в деклараціях: Рада взяла за основу законопроект Зеленського

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу президентський проект закону № 4651 щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Рішення підтримали 283 народні депутати, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Верховна Рада у грудні вже відновила відповідальність за недостовірне декларування та недекларування у деклараціях чиновників після рішення КСУ. Але, на жаль, залишилось кілька процедурних складнощів, недоліків в прийнятому законі, які поки що не дозволяють системі працювати ефективно. Це те, що вказані злочини відносяться до підслідності НАБУ, при цьому ці злочини є кримінальними проступками — відповідно, слідство повинен проводити дізнавач. Водночас визначення дізнавача за КПК не передбачає там детектива НАБУ. Відповідно, детектив не може ефективно проводити дізнання по такій категорії злочинів. Зміна санкції у кримнальному кодексі переводить такі дії з кримінальних проступків у злочин, відповідно НАБУ зможе проводити повноцінне розслідування”, — сказав міністр юстиції України Денис Малюська.

Деталі

Зокрема, документ пропонує внести зміни до статті 366-2 Кримінального кодексу.

Передбачається покарання для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у вигляді штрафу від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, — якщо такі особи внесли до декларації завідомо недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів.

Якщо такі відомості різняться на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, відповідний посадовець карається штрафом від 4000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів, або позбавленням волі на 2 роки.

Змінами до статті 366-3 Кримінального кодексу передбачається посилення відповідальності за неподання декларації держслужбовцями та представниками органів місцевого самоврядування. У разі доведення провини вказані особи можуть отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Довідково

У грудні минулого року Рада ухвалила законопроект щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації, передбачивши у деяких випадках і обмеження волі до двох років за порушення.

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