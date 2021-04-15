Тюрьма за ложь в декларациях: Рада приняла за основу законопроект Зеленского

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу президентский проект закона № 4651 относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Решение поддержали 283 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Верховная Рада в декабре уже возобновила ответственность за недостоверное декларирование и недекларирование в декларациях чиновников после решения КСУ. Но, к сожалению, осталось несколько процедурных сложностей, недостатков в принятом законе, которые пока не позволяют системе работать эффективно. Это то, что указанные преступления относятся к подследственности НАБУ, при этом эти преступления являются уголовными проступками - соответственно, следствие должен проводить дознаватель. В то же время определение дознавателя по УПК не предусматривает там детектива НАБУ. Соответственно, детектив не может эффективно проводить дознание по такой категории преступлений. Изменение санкции в кримнальном кодексе переводит такие действия по уголовным проступкам в преступление, соответственно НАБУ сможет проводить полноценное расследование", - сказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

Детали

В частности, документ предлагает внести изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса.

Предусматривается наказание для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в виде штрафа от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, - если такие лица внесли в декларацию заведомо недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов.

Если такие сведения различаются на сумму более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, соответствующий чиновник наказывается штрафом от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов, или лишением свободы на 2 года.

Изменениями в статью 366-3 Уголовного кодекса предусматривается усиление ответственности за непредставление декларации госслужащими и представителями органов местного самоуправления. В случае доказательства вины указанные лица могут получить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Справка

В декабре прошлого года Рада приняла законопроект об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации, предусмотрев в некоторых случаях и ограничение свободы до двух лет за нарушение.

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