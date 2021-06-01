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Данілов каже, що перехоплення Ryanair у Мінську “має всі ознаки операції російських спецслужб”

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Секретар РНБО України Олексій Данілов вважає, що перехоплення літака Ryanair у Мінську “має всі ознаки операції російських спецслужб”. Про це він написав у Facebook, пише УНН.

Данілов каже, що перехоплення Ryanair у Мінську “має всі ознаки операції російських спецслужб”

Деталі

Секретар РНБО України Олексій Данілов взяв участь у засіданні радників з питань національної безпеки та радників з питань зовнішньої політики Президентів Литви, Латвії, Естонії та Польщі

Під час зустрічі Данілова із Головним радником Президента Литовської Республіки з питань національної безпеки Даріусом Кулєшюсом сторони обмінялися думками щодо поточної безпекової ситуації в регіоні, зокрема, в контексті загострення небезпеки на українсько-білоруському кордоні напередодні спільних військово-штабних навчань РФ та Білорусі “Запад-2021”, а також нещодавнього захоплення літака Ryanair у Мінську.

Данілов заявив, що події в Білорусі стали викликом не лише для Європи, але й для всього світу, додавши, що захоплення літака Ryanair у Білорусі “має всі ознаки операції російських спецслужб”.

Цитата

“Вони здійснюють постійні провокації, і якщо цього не помічати, вони будуть рухатися далі”, — сказав він, додавши, що Україна та її балтійські партнери мають “допомогти становленню демократичної Білорусі”.

Головний радник Президента Литовської Республіки з питань національної безпеки зазначив, що оцінка Литвою безпекової ситуації в регіоні “збігається з позицією української сторони”. На його думку, Росія продовжує демонструвати силу, а Білорусь стає для РФ своєрідним полігоном.

Додатково

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія, ймовірно, була причетна до “викрадення літака” у Білорусі.

Напередодні стало відомо, що Туреччина підштовхнула союзників по НАТО до пом’якшення офіційної реакції на примусову посадку Білоруссю пасажирського літака Ryanair і затримання в неділю журналіста Романа Протасєвіча.

Контекст

Ситуація навколо Білорусі загострилася після того, як в Мінську 23 травня примусово посадили літак ірландської авіакомпанії Ryanair, на якому були білоруський опозиційний журналіст Роман Протасєвіч і його дівчина — росіянка Софія Сапега.

Так, диспетчери повідомили, що літак замінований. Мінськ підняв в повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. В результаті чого Протасєвіча затримали.

Після цього Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Лідери ЄС 24 травня також погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику “Бєлавіа” до свого авіапростору і аеропортів. Рішення європейської влади вплине на близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси “Бєлавіа” в або з Білорусі.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

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