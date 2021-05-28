Важко повірити, що Росія не причетна до "викрадення" літака в Білорусі - генсек НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія, ймовірно, була причетна до “викрадення літака” у Білорусі. Про це він сказав британському Sky News в п’ятницю, передає УНН.
Цитата
“Ми знаємо про дуже тісні відносини між Росією і Білоруссю, і тому важко повірити, що режим в Мінську може зробити щось подібне без будь-якої координації з Росією”, — заявив Генсек.
Деталі
НАТО вимагає звільнити білоруського журналіста Романа Протасєвіча і його дівчину Софію Сапегу, затриманих після того, як їх рейс Ryanair був примушений до посадки в Мінську 23 травня.
Що було раніше
Напередодні стало відомо, що Туреччина підштовхнула союзників по НАТО до пом’якшення офіційної реакції на примусову посадку Білоруссю пасажирського літака Ryanair і затримання в неділю журналіста Романа Протасєвіча.
Контекст
Ситуація навколо Білорусі загострилася після того, як в Мінську 23 травня примусово посадили літак ірландської авіакомпанії Ryanair, на якому були білоруський опозиційний журналіст Роман Протасєвіч і його дівчина — росіянка Софія Сапега.
Так, диспетчери повідомили, що літак замінований. Мінськ підняв в повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. В результаті чого Протасєвіча затримали.
Після цього Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.
Лідери ЄС 24 травня також погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику “Бєлавіа” до свого авіапростору і аеропортів. Рішення європейської влади вплине на близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси “Бєлавіа” в або з Білорусі.
При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.