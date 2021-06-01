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Данилов говорит, что перехват Ryanair в Минске "имеет все признаки операции российских спецслужб"

Киев • УНН

 • 15850 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что перехват самолета Ryanair в Минске “имеет все признаки операции российских спецслужб”. Об этом он написал в Facebook, пишет УНН.

Данилов говорит, что перехват Ryanair в Минске "имеет все признаки операции российских спецслужб"

Детали

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов принял участие в заседании советников по вопросам национальной безопасности и советников по вопросам внешней политики президентов Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.

Во время встречи Данилова с Главным советником Президента Литовской Республики по вопросам национальной безопасности Дариусом Кулешюсом стороны обменялись мнениями о текущей ситуации безопасности в регионе, в частности, в контексте обострения опасности на украинско-белорусской границе накануне совместных военно-штабных учений РФ и Беларуси “Запад-2021 ”, а также недавнего захвата самолета Ryanair в Минске.

Данилов заявил, что события в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира, добавив, что захват самолета Ryanair в Беларуси “имеет все признаки операции российских спецслужб”.

Цитата

“Они осуществляют постоянные провокации, и если этого не замечать, они будут двигаться дальше”, — сказал он, добавив, что Украина и ее балтийские партнеры должны “помочь становлению демократического Беларуси”.

Главный советник Президента Литовской Республики по вопросам национальной безопасности отметил, что оценка Литвой ситуации безопасности в регионе “совпадает с позицией украинской стороны”. По его мнению, Россия продолжает демонстрировать силу, а Беларусь становится для РФ своеобразным полигоном.

Дополнительно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает , что Россия, вероятно, была причастна к “похищению самолета” в Беларуси.

Накануне стало известно, что Турция подтолкнула союзников по НАТО к смягчению официальной реакции на принудительную посадку Беларусью пассажирского самолета Ryanair и задержания в воскресенье журналиста Романа Протасевича.

Контекст

Ситуация вокруг Беларуси обострилась после того, как в Минске 23 мая принудительно посадили самолет ирландской авиакомпании Ryanair, на котором белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка — русская София Сапега.

Так, диспетчеры сообщили , что самолет заминирован. Минск поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. В результате чего Протасевича задержали.

После этого Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Лидеры ЕС 24 мая также согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусском авиаперевозчику “Белавиа” к своему авиапространству и аэропортов. Решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки в Хельсинки, из которых выполняются рейсы “Белавиа” в или из Беларуси.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines объявили о прекращении полетов над Беларусью.

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