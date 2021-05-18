Останній з пакету земельної реформи: нардепи ухвалили законопроект про е-аукціони

Деталі

Зазначимо, що всього до проекту закону було подано 776 пропозицій та поправок. За результатами розгляду профільний комітет рекомендував врахувати — 160 пропозицій (з них врахувати — 86, врахувати частково — 28, врахувати редакційно — 46), ще 616 пропозицій — відхилити.

Документ, зокрема, пропонує передбачити новий порядок продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності. Зокрема, йдеться про запровадження продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них обов’язково через електронні аукціони в електронній торговій системі.

На думку авторів, ухвалення закону дасть змогу оптимізувати законодавство з питань продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності, удосконалити механізми та процедури продажу та передачі в користування відповідних земельних ділянок, прискорити вказані процеси, підвищити економічну ефективність проведення аукціонів на продаж та передачу в користування земельних ділянок та збільшити надходження до державного та місцевих бюджетів.

Що було раніше

Напередодні травневих свят Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому проект закону № 2194 щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, який “застопорив” роботу парламенту на більше ніж місяць.

Додамо

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков раніше сьогодні підписав розпорядження про скликання 18 травня позачергового пленарного засідання парламенту — на 16 годину. На порядку денному — питання звільнень у Кабінеті міністрів.