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Разумков офіційно скликав на сьогодні позачергове засідання ВР: звільнятимуть міністрів

Київ • УНН

 • 18426 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 18 травня позачергового пленарного засідання парламенту - на 16 годину. На порядку денному - питання звільнень у Кабінеті міністрів. Документ оприлюднили сьогодні, передає УНН.

Разумков офіційно скликав на сьогодні позачергове засідання ВР: звільнятимуть міністрів

Деталі

Розпорядження Разумкова №116 стосується, "у зв’язку з вимогою 155 народних депутатів України", скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради "на 16 годину 18 травня 2021 року".

На ньому будуть розглядати такі питання:

  • про звільнення Криклія Владислава Артуровича з посади міністра інфраструктури України;
  • про звільнення Петрашка Ігоря Ростиславовича з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
  • про звільнення Степанова Максима Володимировича з посади міністра охорони здоров'я України.

Апарату Верховної Ради доручено забезпечити підготовку і проведення цього позачергового пленарного засідання ВР та поінформувати народних депутатів про питання, розгляд яких заплановано на ньому.

Також сьогодні відбудеться чергове засідання парламенту. На ньому планується продовжити розгляд у другому читанні другого "земельного" законопроекту з безліччю правок - проекту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони" (№2195) та низку інших питань.

Контекст

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви на звільнення за власним бажанням.

Голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що голова ДПС України Олексій Любченко та глава Укравтодору Олександр Кубраков погодилися очолити міністерства замість Ігоря Петрашка та Владислава Криклія.

14 травня прессекретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що до парламенту надійшло подання Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Як стало відомо УНН, міністр охорони здоров’я Максим Степанов занадто затято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 — це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, через що він і направив подання про відставку Степанова до Верховної Ради.

На захист Степанова на посаді виступили провідні лікарі.

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав подання Прем’єр-міністра про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я.

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