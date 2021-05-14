Петрашко та Криклій йдуть у відставку. ВР може розглянути їх звільнення 18 травня

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"У понеділок о 19:00 відбудеться засідання фракції. Розглянемо кадрові питання. До парламенту надійшли заяви про звільнення за власним бажанням міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашко і міністра інфраструктури Владислава Криклія", - написала Гришина.

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За словами нардепа, до зали голосування ВР питання звільнення Криклія та Петрашка винесуть, швидше за все, у вівторок на позачерговому.

Також Гришина зазначила, про те, що міністерське крісло під міністром інфраструктури гойдається, подейкували давно.

"На останньому засіданні нашої ТСК по УЗ Владислав не з'явився, а це загрожує наслідками", - резюмувала нардеп.

Також вона показала фото заяви Криклія.

Що ж стосується Петрашка, то раніше політолог Володимир Фесенко назвав міністра економіки “ніяким” і розповів про невдоволення його кандидатурою та продуктивністю серед парламентських кіл. Попри це, за словами політолога, за фігурою неефективного міністра економіки стоїть Прем’єр Денис Шмигаль, яких пов’язують близькі особисті відносини.