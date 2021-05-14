Петрашко та Криклій йдуть у відставку. ВР може розглянути їх звільнення 18 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви на звільнення за власним бажанням. Рада може розглянути їх вже 18 травня на позачерговому засіданні. Про це повідомила у Telegram нардеп Юлія Гришина, передає УНН.
Цитата
"У понеділок о 19:00 відбудеться засідання фракції. Розглянемо кадрові питання. До парламенту надійшли заяви про звільнення за власним бажанням міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашко і міністра інфраструктури Владислава Криклія", - написала Гришина.
Додамо
За словами нардепа, до зали голосування ВР питання звільнення Криклія та Петрашка винесуть, швидше за все, у вівторок на позачерговому.
Також Гришина зазначила, про те, що міністерське крісло під міністром інфраструктури гойдається, подейкували давно.
"На останньому засіданні нашої ТСК по УЗ Владислав не з'явився, а це загрожує наслідками", - резюмувала нардеп.
Також вона показала фото заяви Криклія.
Що ж стосується Петрашка, то раніше політолог Володимир Фесенко назвав міністра економіки “ніяким” і розповів про невдоволення його кандидатурою та продуктивністю серед парламентських кіл. Попри це, за словами політолога, за фігурою неефективного міністра економіки стоїть Прем’єр Денис Шмигаль, яких пов’язують близькі особисті відносини.