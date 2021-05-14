Петрашко и Криклий уходят в отставку. ВР может рассмотреть их увольнение 18 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления на увольнение по собственному желанию. Рада может рассмотреть их уже 18 мая на внеочередном заседании. Об этом сообщила в Telegram нардеп Юлия Гришина, передает УНН.
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"В понедельник в 19:00 состоится заседание фракции. Рассмотрим кадровые вопросы. В парламент поступили заявления об увольнении по собственному желанию министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия", - написала Гришина.
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По словам нардепа, в зал голосования ВР вопрос увольнения Криклия и Петрашко вынесут, скорее всего, во вторник на внеочередном.
Также Гришина отметила, о том, что министерское кресло под министром инфраструктуры качается, говорили давно.
"На последнем заседании нашей ВСК по УЗ Владислав не появился, а это чревато последствиями", - резюмировала нардеп.
Также она показала фото заявления Криклия.
Что же касается Петрашко, то ранее политолог Владимир Фесенко назвал министра экономики "никаким" и рассказал о недовольстве его кандидатурой и производительностью среди парламентских кругов. Несмотря на это, по словам политолога, за фигурой неэффективного министра экономики стоит Премьер Денис Шмыгаль, которых связывают близкие личные отношения.