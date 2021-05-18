Разумков официально созвал сегодня внеочередное заседание ВР: будут увольнять министров
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве 18 мая внеочередного пленарного заседания парламента - на 16 часов. На повестке дня - вопрос увольнений в Кабинете министров. Документ обнародовали сегодня, передает УНН.
Детали
Распоряжение Разумкова №116 касается, "в связи с требованием 155 народных депутатов Украины", созыва внеочередного пленарного заседания Верховной Рады "на 16 часов 18 мая 2021 года".
На нем будут рассматривать следующие вопросы:
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- об увольнении Криклия Владислава Артуровича с должности министра инфраструктуры Украины;
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- об увольнении Петрашко Игоря Ростиславича с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
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- об увольнении Степанова Максима Владимировича с должности министра здравоохранения Украины.
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Аппарату Верховной Рады поручено обеспечить подготовку и проведение этого внеочередного пленарного заседания ВР и проинформировать народных депутатов о вопросах, рассмотрение которых запланировано на нем.
Также сегодня состоится очередное заседание парламента. На нем планируется продолжить рассмотрение во втором чтении второго "земельного" законопроекта с множеством поправок - проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиции, эмфитевзиса) через электронные аукционы" (№2195) и ряд других вопросов.
Контекст
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления на увольнении по собственному желанию.
Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что председатель ГНС Украины Алексей Любченко и глава Укравтодора Александр Кубраков согласились возглавить министерства вместо Игоря Петрашко и Владислава Криклия.
14 мая пресс-секретар председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что в парламент поступило представление Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.
Как стало известно УНН, министр здравоохранения Максим Степанов слишком упорно "выбивал" средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 - это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, из-за чего он и направил представление об отставке Степанова в Верховную Раду.
В защиту Степанова в должности выступили ведущие врачи.
Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал представление Премьер-министра об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения.