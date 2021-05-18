Последний из пакета земельной реформы: нардепы приняли законопроект об э-аукционах
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании во вторник, 18 мая, приняла во втором чтении и в целом проект закона № 2195 о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы. Решение поддержало 272 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Детали
Отметим, что всего к проекту закона было подано 776 предложений и поправок. По результатам рассмотрения профильный комитет рекомендовал учесть - 160 предложений (из них учесть - 86, учесть частично - 28, учесть редакционно - 46), еще 616 предложений - отклонить.
Документ, в частности, предлагает предусмотреть новый порядок продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности. В частности, речь идет о введении продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них обязательно через электронные аукционы в электронной торговой системе.
По мнению авторов, принятие закона позволит оптимизировать законодательство по вопросам продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности, усовершенствовать механизмы и процедуры продажи и передачи в пользование соответствующих земельных участков, ускорить указанные процессы, повысить экономическую эффективность проведения аукционов на продажу и передачу в пользование земельных участков и увеличить поступления в государственный и местные бюджеты.
Что было ранее
Накануне майских праздников Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона № 2194 по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, который "застопорил" работу парламента на более чем месяц.
Добавим
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ранее сегодня подписал распоряжение о созыве 18 мая внеочередного пленарного заседания парламента - на 16 часов. На повестке дня - вопрос увольнений в Кабинете министров.