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Заместительницу Ермака ввели в наблюдательный совет Нафтогаза

Киев • УНН

 • 19394 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Кабинет министров Украины избрал Юлию Свириденко членом Наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Это решение закреплено правительственным распоряжением № 529-р от 31 мая, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нафтогаза.

Заместительницу Ермака ввели в наблюдательный совет Нафтогаза

Детали

Юлия Свириденко выбрана в качестве представителя государства сроком до принятия Правительством новых кадровых решений, но не более чем на один год.

В Нафтогазе отметили, что Свириденко занимает должность заместителя руководителя Офиса Президента Украины. Ранее работала в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на должностях заместителя министра и первого заместителя министра, исполняла обязанности председателя Черниговской областной государственной администрации.

Добавим

Кабинет министров Украины на заседании 19 мая 2021 года переизбрал Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Юлию Кузнецову и Наталью Бойко членами наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Их полномочия продлены до утверждения победителей отбора на должности независимых членов наблюдательного совета, но не более чем на один год.

Напомним

Советник председателя правления Нафтогаза Елена Зеркаль ушла с должности. В НАК заявили, что "усилили управленческую команду" по противодействию Северному потоку-2 Мироном Василиком и Романом Супруном.

Контекст

Правительство 28 апреля распустило наблюдательный совет и уволило Андрея Коболева и приняло решение о назначении с 29 апреля на один год и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления НАК “Нафтогаз Украины”. В НАК заявили, что такое решение — юридическая манипуляция. В Кабмине сказали, что “придерживались процедуры”.

29 апреля на ротации в верхушке Нафтогаза отреагировали в ЕС, США, послы G7, выражая беспокойство.

30 апреля пять из шести членов наблюдательного совета Нафтогаза подали в отставку. Так, членов наблюдательного совета Нафтогаза Кабмин распоряжением № 370-р уволил 28 апреля, но сразу же выбрал снова, но с 30 апреля.

13 мая на встрече с наблюдательным советом НАК “Нафтогаз Украины” с участием министров всему наблюдательному совету предложили остаться — под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым председателем правления НАК. Замену Юрию Витренко, с которым уже заключили контракт, сообщили в ОП, начнут искать за полгода на прозрачном конкурсе.

19 мая Кабмин утвердил пятерых членов наблюдательного совета Нафтогаза.

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