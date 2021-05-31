Заступницю Єрмака ввели в наглядову раду Нафтогазу

Деталі

Юлія Свириденко обрана як представник держави терміном до ухвалення Урядом нових кадрових рішень, але не більше ніж на один рік.

У Нафтогазі зазначили,що Свириденко обіймає посаду заступника керівника Офісу Президента України. Раніше працювала в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на посадах заступника міністра та першого заступника міністра, виконувала обов’язки голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Додамо

Кабінет Міністрів України на засіданні 19 травня 2021 року переобрав Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Юлію Ковалів і Наталію Бойко членами наглядової ради НАК “Нафтогаз України”. Їхні повноваження продовжені до затвердження переможців відбору на посади незалежних членів наглядової ради, але не більше як на один рік.

Нагадаємо

Радниця голови правління Нафтогазу Олена Зеркаль пішла з посади. У НАК заявили, що "посилили управлінську команду" з протидії Північному потоку-2 Мироном Василиком та Романом Супруном.

Контекст

Уряд 28 квітня розпустив наглядову раду та звільнив Андрія Коболєва та ухвалив рішення про призначення з 29 квітня на один рік в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління НАК “Нафтогаз України”. У НАК заявили, що таке рішення — юридична маніпуляція. У Кабміні сказали, що “дотрималися процедури”.

29 квітня на ротації у верхівці Нафтогазу відреагували у ЄС, США, посли G7, висловлюючи занепокоєння.

30 квітня п’ять з шести членів наглядової ради Нафтогазу подали у відставку. Так, членів наглядової ради Нафтогазу Кабмін розпорядженням № 370-р звільнив 28 квітня, але відразу ж обрав знову, але з 30 квітня.

13 травня на зустрічі з наглядовою радою НАК “Нафтогаз України” за участю урядовців усій наглядовій раді запропонували залишитися — під гарантії збереження конструктивного діалогу з новим головою правління НАК. Заміну Юрію Вітренку, з яким вже уклали контракт, повідомили в ОП, почнуть шукати за пів року на прозорому конкурсі.

19 травня Кабмін затвердив п’ятьох членів наглядової ради Нафтогазу.