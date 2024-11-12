Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), объявляя конкурс на отбор управляющего для столичного БФК «Гулливер», не учло кредитные обязательства перед государственными банками, среди которых «Ощадбанк», ставя под угрозу финансовые интересы государства. Эксперты предполагают, что этот шаг может свидетельствовать о коррупционных мотивах и попытке удовлетворить интересы будущего управляющего, даже ценой потенциальных потерь для государственных банков, пишет УНН.

Детали

АРМА объявило конкурс на отбор управляющего торгово-развлекательного центра «Гулливер». Руководительница агентства Елена Дума с гордостью заявила, что максимально строго подошла к отбору управляющего этим резонансным активом и даже установила максимально возможные 4 критерия к кандидатам. Среди условий, которые должны выполнить участники конкурса, - имущественное состояние совокупной стоимостью не менее 100 миллионов гривен, профессиональный коллектив, подтвержденный опыт управления аналогичными объектами и подтвержденная финансовая состоятельность.

Здание ТРЦ «Гулливер» является залогом по ипотечному кредиту в государственных банках, среди которых - «Ощадбанк». Однако, среди критериев, которые выписало АРМА, нет ни одного упоминания о необходимости выплачивать заем.

Экономист Андрей Новак в комментарии для УНН подчеркнул, что отсутствие учета интересов государственного банка ставит под сомнение объективность конкурса. По его мнению, такой подход создает условия для потенциальной коррупции, поскольку выгоду может получить «предварительно договоренный управляющий».

«Обязательно интересы «Ощадбанка», который кредитовал ТРЦ «Гулливер», должны были быть учтены. То, что они не учтены, это уже наталкивает на мысль умышленных коррупционных действий в интересах нового будущего управляющего, который наверняка уже договорен, и это нанесение прямых убытков еще и государственному банку. Если это произойдет - это кроме прямых убытков еще и подаст очень негативный пример для подобных ситуаций, пример того, что АРМА может принимать решения, которые будут наносить ущерб государству или владельцу», - отметил экономист.

По его мнению, АРМА наоборот должно было бы в первую очередь защищать кредиторов, среди которых «Ощадбанк», но агентство почему-то делает прямо наоборот, нанося ему ущерб.

В «Ощадбанке» категорически настроены относительно назначения нового управляющего для «Гулливера», который не будет обслуживать кредит.

«Будем обращаться с взысканием на объект. Это смешно, они (АРМА - ред.) с первого дня понимали позицию государственных банков, и так ведут себя, будто позиции государственных банков не существует. Почему мы должны обращаться к кому-то? Почему они не учли это? Они при разработке документации должны были бы учесть позицию государственных банков, почему они не прописали? Почему мы должны бегать за АРМА и что-то выпрашивать? Мы будем обращаться с взысканиями на объект, вот и все», - заявил в комментарии УНН заместитель председателя правления „Ощадбанка“, ответственный за работу с NPL Арсен Милютин.

В государственном банке откровенно не понимают, почему вместо выплат по кредиту заработок «Гулливера» отдадут «непонятному управляющему».

Экономический эксперт Александр Охрименко предполагает, что АРМА сознательно не включил кредитные обязательства в требования для управляющего.

«С одной стороны действительно есть проблема, что «Ощадбанк» может потерять этот ипотечный кредит, то есть никто его не погасит. С другой - на сегодня найти управляющего, который согласится взять ТРЦ «Гулливер» с такими долгами нереально. Просто АРМА... понимает, что если учесть долги «Ощадбанка» - агентство вообще не сможет никому этот «Гулливер» отдать», - считает он.

Действия АРМА по объявлению конкурса на управляющего для БФК «Гулливер» без учета кредитных обязательств вызывают беспокойство. Ведь игнорирование интересов государственных финансовых учреждений создает риск убытков для государства и может повлиять на ситуацию в банковской системе. Это решение АРМА ставит под сомнение способность агентства эффективно управлять активами, не нанося ущерб государственным интересам.

Добавим

Как известно, здание ТРЦ является залогом по ипотечному кредиту в «Ощадбанке» и «Укрэксимбанке». Владельцем «Гулливера» является компания «ТРИ О», сейчас именно она выплачивает задолженность перед банками. В случае, если актив передадут новому управляющему, компания потеряет единственный источник поступлений и не сможет выплачивать кредит, а государственный банк останется без выплат по долговым обязательствам.

В «Ощадбанке» еще до объявления АРМА конкурса отмечали, когда «Гулливер» передадут новому управляющему - все выплаты по кредиту прекратятся и он останется непогашенным, а это вредит интересам государственного банка.

Убытки «Ощадбанка из-за прекращения выплат по кредиту могут достичь более 20 миллиардов гривен.