Заработал 3,7 млн грн на фиктивной поставке комплектующих к БПЛА: на Закарпатье разоблачили предпринимателя

На Закарпатье правоохранители объявили подозрение предпринимателю, который заработал 3,7 млн грн на фиктивной поставке комплектующих к дронам для военных. Бизнесмен подделал официальные документы о поставках деталей, на основании которых получил средства из местного бюджета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Как сообщается, между воинской частью и предпринимателем был заключен договор на закупку комплектующих для дронов.

Чтобы получить средства, предприниматель подделал официальные финансовые документы о якобы поставках комплектующих. На их основании он смог получить на свой банковский счет более 3,7 млн. гривен. Впрочем использовал эти средства для осуществления ряда финансовых операций в своих интересах.

Детективы ТУ БЭБ в Закарпатской области сообщили подрядчику о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),

ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог),

ч. 1 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)

Судом подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога 3,7 млн грн. Ему может грозить до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Как указали в Нацполиции, продолжаются мероприятия для установления полного круга лиц, причастных к сделке, в том числе и среди должностных лиц воинской части.

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