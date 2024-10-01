Заработал 3,7 млн грн на фиктивной поставке комплектующих к БПЛА: на Закарпатье разоблачили предпринимателя
Киев • УНН
Предприниматель подделал документы о поставках деталей для дронов и получил 3,7 млн грн из бюджета. Ему объявлено подозрение по нескольким статьям УКУ, грозит до 12 лет заключения.
На Закарпатье правоохранители объявили подозрение предпринимателю, который заработал 3,7 млн грн на фиктивной поставке комплектующих к дронам для военных. Бизнесмен подделал официальные документы о поставках деталей, на основании которых получил средства из местного бюджета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.
Детали
Как сообщается, между воинской частью и предпринимателем был заключен договор на закупку комплектующих для дронов.
Чтобы получить средства, предприниматель подделал официальные финансовые документы о якобы поставках комплектующих. На их основании он смог получить на свой банковский счет более 3,7 млн. гривен. Впрочем использовал эти средства для осуществления ряда финансовых операций в своих интересах.
Детективы ТУ БЭБ в Закарпатской области сообщили подрядчику о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),
- ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог),
- ч. 1 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)
Судом подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога 3,7 млн грн. Ему может грозить до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Как указали в Нацполиции, продолжаются мероприятия для установления полного круга лиц, причастных к сделке, в том числе и среди должностных лиц воинской части.
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