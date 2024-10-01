Заробив 3,7 млн грн на фіктивній поставці комплектуючих до БПЛА: на Закарпатті викрили підприємця
Київ • УНН
Підприємець підробив документи про постачання деталей для дронів і отримав 3,7 млн грн з бюджету. Йому оголошено підозру за кількома статтями ККУ, загрожує до 12 років ув'язнення.
На Закарпатті правоохоронці оголосили підозру підприємцю, який заробив 3,7 млн грн на фіктивній поставці комплектуючих до дронів для військових. Бізнесмен підробив офіційні документи про постачання деталей, на підставі яких отримав кошти з місцевого бюджету. Про це УНН повідомляє із посиланням на Нацполіцію.
Деталі
Як повідомляється, між військовою частиною та підприємцем було укладено договір на закупівлю комплектуючих для дронів.
Щоб отримати кошти, підприємець підробив офіційні фінансові документи про нібито постачання комплектуючи . На їх підставі він зміг отримати на свій банківський рахунок понад 3,7 млн. гривень. Втім використав ці кошти для здійснення ряду фінансових операцій у своїх інтересах.
Детективи ТУ БЕБ в Закарпатській області повідомили підряднику про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),
- ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення),
- ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)
Судом підозрюваному обраний запобіжний захід - тримання під вартою із можливістю внесення застави 3,7 млн грн. Йому може загрожувати до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Як вказали в Нацполіції, продовжуються заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до оборудки, зокрема і з-поміж службових осіб військової частини.
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