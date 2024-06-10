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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 10:26  •  63039 просмотра

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Депутат считает, что СБУ и СНБО должны изучить деятельность компаний, подконтрольных Сергею Грозе и Владимиру Науменко.

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими российское влияние, безнравственно и позорно. Служба безопасности и Совет по нацбезопасности и обороне должны изучить деятельность компаний, подконтрольных Сергею Грозе и Владимиру Науменко. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН выразила депутат горсовета Одессы Ольга Квасницкая.

Конечно, это позорно и это вопросы СБУ и СНБО, которые должны этими вопросами заниматься. Но я так понимаю, что они и не успевают, потому что мы видим, что сегодня много субъектов хозяйствования, которые продолжают работать с компаниями, которые имеют российское влияние

- отметила Квасницкая.

По ее словам, в вопросе российского влияния на украинские компании и сотрудничества предприятий с подсанкционными компаниями две составляющие – такие предприятия медленно выявляют, а также этическая сторона проблемы.

"Здесь есть две составляющие – что это вопросы наших государственных институций и они медленно двигаются в этом направлении. А вторая составляющая – это вопрос ценностей наших бизнесменов, потому что зарабатывать на партнерстве с компаниями, которые принесли нам войну, несущие нам смерти – это просто безнравственно, недостойно. Поэтому эти два момента нужно в публичную плоскость поднимать и осуждать компании, которые продолжают работать с субъектами, которые для нас давно являются врагами", - подчеркнула Квасницкая.

Напомним

В целом, по данным УНН, в Украине действует разветвленная сеть компаний, имеющих российские корни.  На первый взгляд неприметные компании, входящие в состав или ведущие дела с холдингом GNT Group одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко, работают в аграрном секторе, который сейчас имеет стратегическое значение с точки зрения наполнения бюджета нашей страны, в отношении которой россия решила широкомасштабную войну.

УНН также выяснил, что подконтрольные Грозе и Науменко компании сотрудничали  с корпорацией Black Sea Commodities Trading Limited, попавшая под действие украинских санкций в начале апреля 2021 года.

Кроме того, компании, входящие в структуру GNT Group, активно работали с подсанкционным контрабандистом Вадимом Альпериным.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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