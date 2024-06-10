Заробляти на партнерстві з компаніями, що мають вплив рф, ганебно і аморально - депутат

Заробляти на партнерстві з компаніями, що мають російський вплив, аморально і ганебно. Служба безпеки і Рада з нацбезпеки і оборони повинні вивчити діяльність компаній, підконтрольних Сергію Грозі і Володимиру Науменку. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила депутат міськради Одеси Ольга Квасницька.

Звичайно, це ганебно і це питання СБУ і РНБО, які повинні цими питаннями займатися. Але я так розумію, що вони і не встигають, тому що ми бачимо, що сьогодні є багато суб'єктів господарювання, які продовжують працювати з компаніями, які мають російський вплив