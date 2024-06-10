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Заробляти на партнерстві з компаніями, що мають вплив рф, ганебно і аморально - депутат

Заробляти на партнерстві з компаніями, що мають вплив рф, ганебно і аморально - депутат

Київ • УНН

 • 112553 перегляди

Депутат вважає, що СБУ і РНБО повинні вивчити діяльність компаній, підконтрольних Сергію Грозі і Володимиру Науменку.

Заробляти на партнерстві з компаніями, що мають російський вплив, аморально і ганебно. Служба безпеки і Рада з нацбезпеки і оборони повинні вивчити діяльність компаній, підконтрольних Сергію Грозі і Володимиру Науменку. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила депутат міськради Одеси Ольга Квасницька.

Звичайно, це ганебно і це питання СБУ і РНБО, які повинні цими питаннями займатися. Але я так розумію, що вони і не встигають, тому що ми бачимо, що сьогодні є багато суб'єктів господарювання, які продовжують працювати з компаніями, які мають російський вплив

- зазначила Квасницька.

За її словами, в питанні російського впливу на українські компанії і співпраці підприємств з підсанкційними компаніями дві складові – такі підприємства повільно виявляють, а також етична сторона проблеми.

"Тут є дві складові – що це питання наших державних інституцій і вони повільно рухаються в цьому напрямку. А друга складова – це питання цінностей наших бізнесменів, тому що заробляти на партнерстві з компаніями, які принесли нам війну, несучі нам смерті-це просто аморально, негідно. Тому ці два моменти потрібно в публічну площину піднімати і засуджувати компанії, які продовжують працювати з суб'єктами, які для нас давно є ворогами", - підкреслила Квасницька.

Нагадаємо

Загалом, за даними УНН, в Україні діє розгалужена мережа компаній, що мають російське коріння.  На перший погляд непримітні компанії, що входять до складу або ведуть справи з холдингом GNT Group одеських бізнесменів Сергія Грози і Володимира Науменка, працюють в аграрному секторі, який зараз має стратегічне значення з точки зору наповнення бюджету нашої країни, щодо якої росія розпочала широкомасштабну війну.

УНН також з'ясував, що підконтрольні Грозі і Науменку компанії співпрацювали з корпорацією Black Sea Commodities Trading Limited, що потрапила під дію українських санкцій на початку квітня 2021 року.

Крім того, компанії, що входять в структуру GNT Group, активно працювали з підсанкційним контрабандистом Вадимом Альперіним.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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