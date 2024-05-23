Запустил фейерверк во время комендантского часа: в Киеве мужчине сообщили о подозрении

Жителю столичного Дарницкого района, который запустил фейерверк во время войны, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на столичную прокуратуру.

... 25-летнему мужчине, который ночью запускал фейерверк, сообщено о подозрении в совершении грубого нарушения общественного порядка (ч. 1 ст. 296 УК Украины) - говорится в сообщении.

Детали

Как установлено, 23 мая в половине 4 утра, подозреваемый, несмотря на действие комендантского часа, гулял по Дарницкому району и решил запустить фейерверк. В это время часть района находилась в темноте из-за отключения света, поэтому яркие вспышки и громкие звуки взрывов напугали жителей многоэтажек.

Подозреваемый объяснил свой поступок тем, что ему было интересно увидеть звуковые и световые эффекты фейерверков, которые он накануне нашел на свалке.

За хулиганство ему грозит наказание в виде штрафа или пробационного надзора на срок до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.

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