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Запустил фейерверк во время комендантского часа: в Киеве мужчине сообщили о подозрении
В Дарницком районе Киева 25-летнего мужчину обвинили в нарушении общественного порядка за то, что он запустил фейерверк во время комендантского часа и отключения электроэнергии, напугав жителей.
В Нафтогазе заверили, что Украине газа хватит
Группа Нафтогаз существенно увеличивает добычу газа для обеспечения достаточных объемов для удовлетворения потребительских нужд украинцев и дополнительной генерации электроэнергии с использованием природного газа, планируя достичь 15 миллиардов кубометров газа и увеличить добычу нефти на 2 миллиона тонн в этом году.
"Безответственная клевета": Китай отверг обвинения Британии относительно передачи летальной помощи рф
Пекин отрицает обвинения Великобритании в поставках летальной помощи России для войны в Украине, осуждая обвинения как безосновательную клевету и подчеркивая свою позицию в отношении мира и диалога для решения конфликта.
Есть четкие планы, как увеличить доступную мощность перед отопительным периодом - Минэнерго
Несмотря на риски российских атак, Украина имеет четкие планы по увеличению имеющихся энергетических мощностей до начала отопительного сезона путем ремонта генерации, восстановления сетей и усиления работы сети для удовлетворения пиковых потребностей потребления.
Подготовка к Глобальному саммиту мира: кто еще подтвердил участие
Президент Зеленский обсудил подготовку к Глобальному саммиту мира и подтвердил участие Северной Македонии, Греции и Норвегии в саммите во время отдельных телефонных разговоров с их лидерами.
российский удар по Харькову: спасатели ликвидировали пожар на предприятии
Пожар на предприятии в Харькове, вызванный российским ракетным обстрелом, в результате которого погибли 7 человек, а всего пострадал 21 человек, в целом ликвидирован.
Ситуация в энергосистеме остается напряженной - Минэнерго
Энергетическая ситуация в Украине остается напряженной из-за вражеских обстрелов гражданской инфраструктуры, в частности, сообщалось о повреждениях в Харьковской области, но Украина покрывает свое потребление за счет внутренней генерации и импорта из соседних стран, а также планирует увеличить импортные мощности.
Украина и Норвегия финализировали текст двустороннего соглашения по безопасности - Зеленский
Украина и Норвегия завершили работу над текстом двустороннего соглашения о безопасности и готовы подписать его при первой же возможности, заявил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стьоре.
Адвокаты обжалуют решение ЕСПЧ по делу Саакашвили
Адвокаты бывшего президента Грузии Саакашвили обжалуют решение Европейского суда по правам человека об отклонении его жалобы на политическое преследование и несправедливое расследование, утверждая, что он был неправомерно осужден за использование своих президентских полномочий по помилованию.
Артюх рассказал, есть ли сейчас угроза для Сумщины
Россияне еще не создали никаких группировок и не накопили достаточно сил для проведения наступательных действий в Сумской области, но ситуация отслеживается для соответствующего военного и гражданского реагирования в случае передислокации и концентрации сил в этом регионе.