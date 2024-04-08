Запустил фейерверк в Киеве: суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы

Голосеевский районный суд столицы признал виновным в хулиганстве и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы мужчине, который запустил салют из многоэтажки в марте этого года. Об этом в понедельник сообщила полиция Киева, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в начале марта в полицию Киева поступило сообщение от жителей Голосеевского района о том, что неизвестный запускает фейерверк. По указанному адресу выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Личность злоумышленника была установлена, во время обыска в его квартире следователи изъяли остатки фейерверка.

Правонарушителем оказался ранее не судимый киевлянин, свою вину мужчина признал. По данному факту ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Сейчас Голосеевский районный суд столицы признал злоумышленника виновным в совершении уголовного преступления и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители напоминают, что в соответствии с законодательством, использование пиротехнических средств во время действия военного положения - запрещено.

Запустили фейерверк на Киевщине: двум фигурантам сообщено о подозрении