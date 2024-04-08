Запустил фейерверк в Киеве: суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы

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В Киеве мужчину приговорили к одному году ограничения свободы за запуск фейерверка из многоэтажки в марте этого года.
"Наводил авиабомбы рф на Сумскую область": СБУ сообщила о задержании "экс-регионала"-агента фсб
Служба безопасности Украины задержала агента фсб, который пытался установить точные координаты военного объекта ВСУ, чтобы скорректировать по нему вражеский авиаудар, в Сумской области.
Трамп пригласил иммигрантов из "хороших стран" и раскритиковал въезд в США представителей государств "которые являются катастрофой"
Трамп раскритиковал иммиграцию из "стран катастрофы" и выразил предпочтение иммигрантам из "хороших" стран, таких как Дания и Швейцария, собрав 50,5 миллиона долларов во время сбора средств.
ГУР: рф имеет достаточно ракет для одной или двух массированных атак в ближайшие недели
россия имеет достаточно ракет для еще одной-двух крупных атак в течение ближайших недель.
"Роби своє": в Киевской области "солнечный" парень изготавливает крафтовое печенье в мини-пекарне
"Роби своє": в Киевской области "солнечный" парень изготавливает крафтовое печенье в мини-пекарне.
Из-за удара рф в Звягеле на Житомирщине сообщают об угрозе загрязнения воздуха. В ОВА заявляют о превентивных мерах
Из-за удара россии по инфраструктурному объекту в Звягеле, Житомирская область, и угрозу загрязнения воздуха введены превентивные меры - рекомендовано оставаться в помещении, школьники будут учиться дистанционно.
В Луганской области оккупанты в Рубежном заставляют раз в месяц появляться в военкомате - ОВА
На оккупированных территориях Луганской области мужчин в Рубежном заставляют ежемесячно являться в военный комиссариат, в "народной милиции лнр" увеличился уровень самоубийств, а освобожденная Макеевка и Невское находятся под российскими обстрелами.
Во время чемпионата по Муэй Тай Unity Foundation объявила о передаче ГУР МО Украины беспилотного комплекса SHARK
Во время чемпионата по Муэй Тай Unity Foundation объявила о передаче ГУР МО Украины беспилотного комплекса SHARK.
россияне на оккупированных территориях эксплуатируют труд лиц с ограниченными возможностями - Центр сопротивления
россияне на оккупированных территориях Украины эксплуатируют людей с инвалидностью, заставляя их работать сверхурочно без согласия и надлежащей компенсации, нарушая их основополагающие права.
Черниговскую и Сумскую области враг обстрелял 45 раз, в том числе Новгород-Северскую громаду с самолета - ОК "Север"
Российские оккупанты 45 раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, повредив гражданскую инфраструктуру и ранив 2 мирных жителей.