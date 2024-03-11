Запустили фейерверк на Киевщине: двум фигурантам сообщено о подозрении
Киев • УНН
Двум фигурантам сообщено о подозрении за запуск фейерверков в Броварах Киевской области в военное время по случаю празднования дня рождения.
Правоохранители сообщили о подозрении двум фигурантам, которые запустили фейерверк в Броварах Киевской области в военное время. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, пишет УНН.
9 марта, в 18:42 часов в полицию поступило сообщение о том, что в Броварах во дворе одного из домов неизвестные запустили фейерверк,
Детали
Уже на месте правоохранители опросили свидетелей происшествия и установили личности злоумышленников. Ими оказались двое нетрезвых мужчин в возрасте 36 и 44 лет.
Во время досудебного расследования полицейские установили, что правонарушители праздновали день рождения женщины одного из фигурантов и таким образом решили ее поздравить.
По факту хулиганства следователями Броварского управления полиции сообщено фигурантам о подозрении (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).
Напомним
С января во время воздушной тревоги в Снигиревке на Николаевщине мужчина запускал фейерверк; ему грозит до 5 лет за хулиганство. Полиция предостерегает от использования пиротехники во время военного положения.
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