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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Запустили фейерверк на Киевщине: двум фигурантам сообщено о подозрении

Запустили фейерверк на Киевщине: двум фигурантам сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 15:49  •  6628 просмотра

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Двум фигурантам сообщено о подозрении за запуск фейерверков в Броварах Киевской области в военное время по случаю празднования дня рождения.

Правоохранители сообщили о подозрении двум фигурантам, которые запустили фейерверк в Броварах Киевской области в военное время. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, пишет УНН.

9 марта, в 18:42 часов в полицию поступило сообщение о том, что в Броварах во дворе одного из домов неизвестные запустили фейерверк,

- говорится в сообщении.

Детали

Уже на месте правоохранители опросили свидетелей происшествия и установили личности злоумышленников. Ими оказались двое нетрезвых мужчин в возрасте 36 и 44 лет.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что правонарушители праздновали день рождения женщины одного из фигурантов и таким образом решили ее поздравить.

По факту хулиганства следователями Броварского управления полиции сообщено фигурантам о подозрении (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Напомним

С января во время воздушной тревоги в Снигиревке на Николаевщине мужчина запускал фейерверк; ему грозит до 5 лет за хулиганство. Полиция предостерегает от использования пиротехники во время военного положения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
brovariБровары
nikolaevНиколаев
kievКиев
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