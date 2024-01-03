На Миколаївщині чоловік уночі задля розваги запустив салют під час повітряної тривоги: йому повідомили підозру
Київ • УНН
Під час повітряної тривоги у Снігурівці на Миколаївщині чоловік запускав феєрверк; йому загрожує до 5 років за хуліганство. Поліція застерігає від використання піротехніки під час воєнного стану.
У Снігурівці на Миколаївщині чоловік вночі запустив феєрверк під час повітряної тривоги. Поліція його викрила. Свої дії він пояснив бажанням розважитися. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Миколаївській області, пише УНН.
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У поліції повідомили, що 3 січня близько 3:20 до чергової частини поліції надійшло повідомлення, що на одній із вулиць міста Снігурівка невідомі запустили салют.
Правоохоронці повідомили, що викрили 36-річного місцевого мешканця, який, як зазначається, будучи напідпитку, вирішив запустити салют, щоб розважитися. Використану коробку від феєрверка правоохоронці виявили неподалік будинку правопорушника.
Чоловіку повідомили про підозру за статтею "Хуліганство". Любителю розважитися загрожує до 5 років обмеження волі.
"Шановні громадяни, поліція Миколаївщини нагадує, що у нашій області, як і по всій Україні, діє заборона на продаж та використання піротехнічних засобів. Запуск салютів, використання петард та феєрверків під час дії воєнного стану заборонено і за таке правопорушення передбачено кримінальну відповідальність", - вкотре зазначили в поліції.
Нагадаємо
У Чернігові поліцейські затримали чоловіків, які запустили феєрверки під час повітряної тривоги у місті.