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Запустив феєрверк під час комендантської години: у Києві чоловіку повідомили про підозру

Запустив феєрверк під час комендантської години: у Києві чоловіку повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 24704 перегляди

У Дарницькому районі Києва 25-річного чоловіка звинуватили у порушенні громадського порядку за те, що він запустив феєрверк під час комендантської години та відключення електроенергії, налякавши мешканців.

Мешканцю столичного Дарницького району, який запустив феєрверк під час війни, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на столичну прокуратуру.

... 25-річному чоловіку, що вночі запускав феєрверк, повідомлено про підозру у вчиненні грубого порушення громадського порядку (ч. 1 ст. 296 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Як встановлено, 23 травня о пів на 4 ранку, підозрюваний попри дію комендантської години, гуляв Дарницьким районом та вирішив запустити феєрверк. В цей час частина району перебувала у темряві через відключення світла, тож яскраві спалахи та гучні звуки вибухів налякали мешканців багатоповерхівок.

Підозрюваний пояснив свій вчинок тим, що йому було цікаво побачити звукові та світлові ефекти феєрверків, які він напередодні знайшов на смітнику.

За хуліганство йому загрожує покарання у вигляді штрафу або пробаційного нагляду на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

Запустив феєрверк у Києві: суд засудив чоловіка до одного року обмеження волі08.04.24, 10:19 • 32828 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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