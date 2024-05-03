Запланировали дальнейшие шаги для развития сотрудничества: Ермак поговорил с главой МИД Венгрии Сийярто

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Стороны обсудили ключевые вопросы украинско-венгерских отношений, а также запланировали дальнейшие шаги для развития сотрудничества.

По данным ОП, Андрей Ермак и Петер Сийярто отметили важность постоянного личного контакта для нахождения взаимовыгодных решений и решения двусторонних вопросов.

Собеседники отметили, что коммуникация происходит по плану.

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