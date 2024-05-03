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Запланували подальші кроки для розвитку співпраці: Єрмак поговорив із главою МЗС Угорщини Сіярто

Запланували подальші кроки для розвитку співпраці: Єрмак поговорив із главою МЗС Угорщини Сіярто

Київ • УНН

 • 25884 перегляди

Андрій Єрмак та Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у телефонній розмові обговорили ключові питання українсько-угорських відносин та спланували подальші кроки для розвитку співпраці.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Сторони обговорили ключові питання українсько-угорських відносин, а також запланували подальші кроки для розвитку співпраці.

За даними ОП, Андрій Єрмак і Петер Сіярто наголосили на важливості постійного особистого контакту задля знаходження взаємовигідних рішень і розв’язання двосторонніх питань.

Співрозмовники зазначили, що комунікація відбувається за планом.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
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