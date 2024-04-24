Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал хваление США пакета помощи, однако заявил, что союзники должны увеличить производство оружия, чтобы помочь в борьбе с россией. Об этом он сказал в интервью The Guardian, передает УНН.

"Аллилуйя", - сказал Дмитрий Кулеба, когда его спросили о реакции на окончательное голосование в Сенате США во вторник.

Однако сказал, что возобновление военной помощи США не будет достаточным для победы над россией. "Ни один отдельный пакет не сможет остановить россиян. Что остановит россиян, так это единый фронт всей Украины и всех ее партнеров", - подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что Западу необходимо увеличить производство оружия, как это сделала Украина.

"Когда я вижу, чего добилась россия в создании оборонно-промышленной базы за два года войны и чего добился Запад, я думаю, что на Западе что-то не так", - сказал Кулеба. Также добавил: "Запад должен понять, что эпоха мира в Европе закончилась".

Кулеба надеется, что Белый дом обнародует новый пакет военной помощи "в течение дней, а может, и часов"