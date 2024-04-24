Кулеба надеется, что Белый дом обнародует новый пакет военной помощи "в течение дней, а может, и часов"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется на обнародование Белым домом нового пакета военной помощи "в течение нескольких дней, возможно, часов". Об этом он сказал в интервью The Guardian, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел с энтузиазмом похвалил американских политиков за одобрение пакета военной помощи Украине.

В интервью Кулеба сказал, что надеется на то, что Белый дом представит новый пакет вооружений "в течение нескольких дней, возможно, часов", и это "просто вопрос логистики", чтобы доставить поставки на передовую.

Впрочем глава МИД Украины предупредил, что новые поставки не смогут сразу переломить ситуацию на поле боя.

Напомним

Как писало Reuters, Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине в размере 1 миллиарда долларов.

По данным CNN, в него возможно будет включены ракетные системы ATACMS с большой дальностью.