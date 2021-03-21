Заочный спор Байдена и Путина: отозванный для консультаций посол РФ - прибыл в Москву

Детали

Самолет с дипломатом на борту приземлился в аэропорту Шереметьево.

События ранее

Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет “заплатить цену” в связи с попытками вмешательства в американские выборы со стороны Москвы. Кроме того, хозяин Белого дома ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли он российского лидера Владимира Путина “убийцей” (killer).

Российский президент после этого предложил президенту США провести открытый диалог в прямом эфире уже в пятницу или в предстоящий понедельник. Путин сказал, что готов дать МИД соответствующее поручение “прямо сейчас”. Также он отрегировал на слова Байдена детской дразнилкой.

Позже Кремль заявил, что между двумя президентами “не может быть дебатов”.

В заявлении, опубликованном в среду в Facebook посольства РФ в Вашингтоне, говорится, что Антонов 20 марта вылетает в Москву для консультаций по двусторонним отношениям. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Антонов приглашен в Москву, чтобы определить пути выправления взаимодействия между США и РФ.