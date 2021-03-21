Заочна суперечка Байдена та Путіна: відкликаний для консультацій посол РФ - прибув до Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Посол Росії в Сполучених Штатах Анатолій Антонов прибув у неділю до Москви, куди раніше був запрошений для консультацій. Про це повідомляє кореспондент федерального російського агентства ТАСС, пише УНН.
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Літак з дипломатом на борту приземлився в аеропорту Шереметьєво.
Події раніше
Раніше президент США Джо Байден в інтерв’ю телекомпанії ABC заявив, що російське керівництво повинне буде “заплатити ціну” в зв’язку з спробами втручання в американські вибори зі сторони Москви. Крім того, господар Білого дому відповів ствердно на питання про те, чи вважає він російського лідера Володимира Путіна “вбивцею” (killer).
Російський президент після цього запропонував президенту США провести відкритий діалог в прямому ефірі вже в п’ятницю або наступного понеділка. Путін сказав, що готовий дати МЗС відповідне доручення “прямо зараз”. Також він відреагував на слова Байдена дитячої дражнилки.
Пізніше Кремль заявив, що між двома президентами “не може бути дебатів”.
У заяві, опублікованій в середу в Facebook посольства РФ у Вашингтоні, йдеться, що Антонов 20 березня вилітає в Москву для консультацій щодо двосторонніх відносин. У той же день офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Антонов запрошений в Москву, щоб визначити шляхи виправлення взаємодії між США і РФ.