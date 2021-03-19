Заочна суперечка Байдена та Путіна: Кремль заявив, що між двома президентами "не може бути дебатів"

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“Природно, між двома президентами не може бути дебатів. Він (Путін) запропонував просто продовжити діалог глав двох держав”, — пояснив представник Кремля.

Він уточнив, що Путін підняв питання про те, щоб розмова відбулася практично в прямому ефірі. “Тому що були зроблені певні заяви з боку пана Байдена, заяви досить безпрецедентні, і, щоб не дозволити цим заявам остаточно нанести шкоду двостороннім російсько-американським відносинам, які без того перебувають в жалюгідному стані, президент Путін запропонував обговорити цю ситуацію, але зробити це в відкриту”, — роз’яснив прес-секретар.

При цьому він підкреслив, що, на думку глави Кремля, “це буде цікаво народам двох країн, і американцям, і росіянам”. “Оскільки самі слова Байдена були досить безпрецедентними, то тут не можна виключати і безпрецедентних форматів спілкування”, — упевнений Пєсков.

Деталі

Відповідаючи на питання, за допомогою якої платформи можна провести розмову лідерів, представник Кремля здивувався: “Що значить, на якому майданчику?” “Існує відеозв’язок, відеоконференції. Зараз, власне, велика частина життя у всіх країнах здійснюється за допомогою цих самих відеоконференцій”, — зауважив Пєсков.

Він нагадав, що для цього створені як відкриті, так і закриті платформи. “Слава богу, технологія комунікацій між керівництвом США і Росії дозволяє здійснювати відеозв’язок в закритому форматі”, — сказав прес-секретар президента Росії. Він зазначив, що такий зв’язок створений, апробований і функціонує. “Тому всі платформи є. Тут немає ніяких проблем”, — додав представник Кремля.

На питання, чи припускає закритий відеозв’язок непублічний розмова двох лідерів, Пєсков пояснив: “Ні, я маю на увазі — закритий зв’язок”. “Знаєте, є відкритий зв’язок, є закритийзв’язок. Є й закритий відеозв’язок. Його можна відкрити, його можна зробити публічним. Власне, Путін і мав на увазі публічно поспілкуватися, не закриваючи і не приховуючи від народів двох країн”, — сказав прес-секретар президента РФ.

Говорячи про те, які питання Путін хотів би задати американському колезі в першу чергу, Пєсков зауважив: “Напевно, багато питань у президентів один до одного”. “Питання, пов’язані з двосторонніми відносинами,... з тим, як їх вибудовувати далі. Питання, пов’язані з постійними безпідставними звинуваченнями Росії в усьому чому тільки можна”, — заявив представник Кремля.

Контекст

Байден в середу в інтерв’ю телекомпанії ABC заявив, що російське керівництво повинне буде “заплатити ціну” в зв’язку зі спробами втручання в американські вибори з боку Москви. Крім того, глава Білого дому відповів ствердно на питання, чи вважає він Путіна “вбивцею”. Російський президент після цього запропонував президенту США провести відкритий діалог в прямому ефірі вже в п’ятницю або наступного понеділка. Путін сказав, що готовий дати МЗС відповідне доручення “прямо зараз”. Також він відреагував на слова Байдена дитячою дражнилкою.