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Заочный спор Байдена и Путина: Кремль заявил, что между двумя президентами "не может быть дебатов"

Заочный спор Байдена и Путина: Кремль заявил, что между двумя президентами "не может быть дебатов"

Киев  •  УНН

 • 19734 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Между президентами РФ и США — Владимиром Путиным и Джо Байденом — не может быть никаких дебатов, предложение российского президента предполагает открытый диалог. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Цитата

“Естественно, между двумя президентами не может быть дебатов. Он (Путин) предложил просто продолжить диалог глав двух государств”, — пояснил представитель Кремля.

Он уточнил, что Путин поднял вопрос о том, чтобы разговор состоялся практически в прямом эфире. “Потому что были сделаны определенные заявления со стороны господина Байдена, заявления достаточно беспрецедентные, и, дабы не позволить этим заявлениям окончательно нанести вред и без того находящимся в плачевном состоянии двусторонним российско-американским отношениям, президент Путин предложил обсудить эту ситуацию, но сделать это в открытую”, — разъяснил пресс-секретарь.

При этом он подчеркнул, что, по мнению главы Кремля, “это будет интересно народам двух стран, и американцам, и россиянам”. “Поскольку сами слова Байдена были достаточно беспрецедентными, то здесь нельзя исключать и беспрецедентных форматов общения”, — уверен Песков.

Детали

Отвечая на вопрос, с помощью какой платформы можно провести разговор лидеров, представитель Кремля удивился: “Что значит, на какой площадке?” “Существует видеосвязь, видеоконференции. Сейчас, собственно, большая часть жизни во всех странах осуществляется посредством этих самых видеоконференций”, — заметил Песков.

Он напомнил, что для этого созданы как открытые, так и закрытые платформы. “Слава богу, технология коммуникаций между руководством США и России позволяет осуществлять видеосвязь в закрытом формате”, — сказал пресс-секретарь президента России. Он отметил, что такая связь создана, апробирована и функционирует. “Поэтому все платформы имеются. Здесь нет никаких проблем”, — добавил представитель Кремля.

На вопрос, предполагает ли закрытая видеосвязь непубличный разговор двух лидеров, Песков пояснил: “Нет, я имею в виду — закрытая связь”. “Знаете, есть открытая связь, есть закрытая связь. Есть и закрытая видеосвязь. Ее можно открыть, ее можно сделать публичной. Собственно, Путин и имел в виду публично пообщаться, не закрывая и не скрывая от народов двух стран”, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Говоря о том, какие вопросы Путин хотел бы задать американскому коллеге в первую очередь, Песков заметил: “Наверное, много вопросов у президентов друг к другу”. “Вопросы, связанные с двусторонними отношениями,... с тем, как их выстраивать дальше. Вопросы, связанные с постоянными безосновательными обвинениями России во всем чем только можно”, — заявил представитель Кремля.

Контекст

Байден в среду в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с попытками вмешательства в американские выборы со стороны Москвы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Российский президент после этого предложил президенту США провести открытый диалог в прямом эфире уже в пятницу или в предстоящий понедельник. Путин сказал, что готов дать МИД соответствующее поручение "прямо сейчас". Также он отрегировал на слова Байдена детской дразнилкой.

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