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Заместителя главы Тернопольской ОВА Гайдука осудили на 8 лет лишения свободы за взятку

Киев • УНН

 • 15288 просмотра

Игоря Гайдука, заместителя главы Тернопольской ОВА, осудили на 8 лет и 2 месяца лишения свободы за вымогательство 1,8 млн грн взятки. Суд также конфисковал его автомобиль и запретил занимать государственные должности на 3 года.

Заместителя главы Тернопольской ОВА Гайдука осудили на 8 лет лишения свободы за взятку

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила обвинительный приговор заместителю главы Тернопольской областной военной администрации, которого поймали на просьбе получить 1,8 млн грн неправомерной выгоды. Об этом сообщает САП, пишет УНН.

Детали

По данным источников УНН речь идет об Игоре Гайдуке.

"06 марта 2025 года коллегия судей ВАКС огласила обвинительный приговор заместителю главы Тернопольской областной военной администрации, которого поймали на просьбе предоставить 1,8 млн грн неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

По информации, должностное лицо признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. Суд назначил наказание в виде 8 лет и 2 месяцев лишения свободы с конфискацией автомобиля "Toyota Avensis". Также ему запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение 3 лет.

Отметим, что приговор вступает в законную силу через 30 дней, если не будет обжалован в апелляционном порядке. Уголовное производство было рассмотрено менее чем за год.

"На сегодняшний день материалы по другому заместителю выделены в отдельное производство, и рассмотрение производства приостановлено в связи с его мобилизацией", - сообщает САП.

Дополнение 

В июне 2023 года голову Тернопольского областного совета и двух его заместителей поймали на получении более 600 тыс. грн взятки. В связи с этим 26 июня им сообщили о подозрении. 

Позже Высший антикоррупционный суд решил взять Головка под стражу, но при этом определил залог в размере 805 200 гривен.

Позже его освободили из-под стражи.

В ноябре 2024 года Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Михаилу Головку на круглосуточный домашний арест.

21 февраля Михаилу Головку сообщили о новом подозрении в недекларировании квартиры, парковочного места и других объектов. В частности, ему выдвинули подозрение в недекларировании имущества на сумму более 2 млн грн.

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧП
Высший антикоррупционный суд Украины
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