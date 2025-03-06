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Заступника голови Тернопільської ОВА Гайдука засудили до 8 років позбавлення волі за хабар

Київ • УНН

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Ігоря Гайдука, заступника голови Тернопільської ОВА, засуджено до 8 років і 2 місяців ув'язнення за вимагання 1,8 млн грн хабаря. Суд також конфіскував його автомобіль та заборонив займати державні посади 3 роки.

Заступника голови Тернопільської ОВА Гайдука засудили до 8 років позбавлення волі за хабар

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила обвинувальний вирок заступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації, якого було викрито на проханні отримати 1,8 млн грн неправомірної вигоди. Про це повідомляє САП, пише УНН.

Деталі

За даними джерел УНН йдеться про Ігоря Гайдука.

"06 березня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок заступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації, якого викрили на проханні надати 1,8 млн грн неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

За інформацією, посадовця визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Суд призначив покарання у вигляді 8 років та 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією автомобіля "Toyota Avensis". Також йому заборонено обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом 3 років.

Зазначимо, що вирок набирає законної сили через 30 днів, якщо не буде оскаржений у апеляційному порядку. Кримінальне провадження було розглянуто менше ніж за рік.

"На сьогодні матеріали стосовно іншого заступника виділені в окреме провадження та розгляд провадження зупинено у зв’язку з його мобілізацією", - повідомляє САП.

Доповнення 

У червні 2023 року голову Тернопільської обласної ради та двох його заступників викрили на одержанні понад 600 тис. грн хабаря. У зв’язку з цим 26 червня їм повідомили про підозру. 

Згодом Вищий антикорупційний суд вирішив взяти Головка під варту, але при цьому визначив заставу у розмірі 805 200 гривень.

Пізніше його звільнили з-під варти.

У листопаді 2024 року Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід Михайлу Головку на цілодобовий домашній арешт.

21 лютого Михайлу Головку повідомили про нову підозру щодо недекларування квартири, паркомісця та інших об'єктів. Зокрема, йому висунули підозру у недекларуванні майна на суму понад 2 млн грн.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Кримінал та НП
Вищий антикорупційний суд України
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