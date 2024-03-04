Справа ексголови Тернопільської облради Головка вже у суді
Київ • УНН
Обвинувальний акт стосовно колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка за фактом незаконного отримання неправомірної вигоди передано до суду.
Обвинувальний акт щодо колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка у справі неправомірної вигоди надійшов до суду. Про це розповів адвокат Михайла Головка Олександр Тананакін у коментарі Суспільному, передає УНН.
Розглядали підготовку справи до судового розгляду, вручення обвинувального акту та інші питання для розгляду на цьому етапі.
Деталі
За словами адвоката, судовий розгляд перебуває на стадії підготовчого провадження.
Наступне підготовче судове засідання заплановане на 26 березня.
Нагадаємо
У червні 2023 року голову Тернопільської обласної ради та двох його заступників викрили на одержанні понад 600 тис. грн хабаря. У зв’язку з цим 26 червня їм повідомили про підозру.
Згодом Вищий антикорупційний суд вирішив взяти Головка під варту, але при цьому визначив заставу у розмірі 805 200 гривень.
Пізніше його звільнили з-під варти.
У листопаді Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід Михайлу Головку на цілодобовий домашній арешт.
28 лютого прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням Михайла Головка в проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.