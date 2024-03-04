Дело экс-главы Тернопольского облсовета Головко уже в суде

Обвинительный акт в отношении бывшего председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко по делу о неправомерной выгоде поступил в суд. Об этом рассказал адвокат Михаила Головко Александр Тананакин в комментарии Общественному, передает УНН.

Рассматривали подготовку дела к судебному разбирательству, вручение обвинительного акта и другие вопросы для рассмотрения на этом этапе. - сказал адвокат Головко.

Детали

По словам адвоката, судебное разбирательство находится на стадии подготовительного производства.

Следующее подготовительное судебное заседание запланировано на 26 марта.

Напомним

В июне 2023 года председателя Тернопольского областного совета и двух его заместителей разоблачили на получении более 600 тыс. грн взятки. В связи с этим 26 июня им сообщили о подозрении.

Впоследствии Высший антикоррупционный суд решил взять Головко под стражу, но при этом определил залог в размере 805 200 гривен.

Позже его освободили из-под стражи.

В ноябре Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Михаилу Головко на круглосуточный домашний арест.

28 февраля прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по обвинению Михаила Головко в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера.