Дело экс-главы Тернопольского облсовета Головко уже в суде
Киев • УНН
Обвинительный акт в отношении бывшего председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко по факту незаконного получения неправомерной выгоды передан в суд.
Обвинительный акт в отношении бывшего председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко по делу о неправомерной выгоде поступил в суд. Об этом рассказал адвокат Михаила Головко Александр Тананакин в комментарии Общественному, передает УНН.
Рассматривали подготовку дела к судебному разбирательству, вручение обвинительного акта и другие вопросы для рассмотрения на этом этапе.
Детали
По словам адвоката, судебное разбирательство находится на стадии подготовительного производства.
Следующее подготовительное судебное заседание запланировано на 26 марта.
Напомним
В июне 2023 года председателя Тернопольского областного совета и двух его заместителей разоблачили на получении более 600 тыс. грн взятки. В связи с этим 26 июня им сообщили о подозрении.
Впоследствии Высший антикоррупционный суд решил взять Головко под стражу, но при этом определил залог в размере 805 200 гривен.
Позже его освободили из-под стражи.
В ноябре Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Михаилу Головко на круглосуточный домашний арест.
28 февраля прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по обвинению Михаила Головко в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера.
Дело экс-главы Тернопольского облсовета Головко уже в суде
Обвинительный акт в отношении бывшего председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко по факту незаконного получения неправомерной выгоды передан в суд.
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